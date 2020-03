Cuatro directores del MSP pusieron cargos a disposición; diferencias con gestión de Salinas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las diferencias entre integrantes de la División de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (MSP) y el ministro Daniel Salinas y su equipo de conducción asomaron la semana pasada en plena emergencia sanitaria por la propagación del coronavirus.

La directora de Epidemiología Raquel Rosa (directora general de Salud del pasado gobierno), y los titulares del Departamento de Vigilancia en Salud, Vigilancia de Frontera y Zoonosis -todos dependientes de su dirección- pusieron sus “cargos a disposición” por diferencias con las autoridades.

El miércoles pasado, los jerarcas entregaron una nota a Salinas en la que explicaron los detalles de la decisión, informaron fuentes del MSP a El País. El viernes, el semanario Brecha informó que Rosa pidió su traslado por falta de respaldo de los mandos políticos.

En el MSP indicaron ayer que ambas partes acordaron trabajar de forma unificada para combatir la propagación del coronavirus y que se dejarían de lado las diferencias. El País intentó ayer dialogar del caso con la propia Rosa, quien se negó a hacerlo al salir del edificio ministerial. “No sé nada”, se limitó a comentar.



Mientras tanto, el ministro Salinas, quien también se excusó de conversar del tema con El País, comentó que Rosa “está alineada” a su gestión.

La jerarca fue hasta el 1° de marzo la directora general de Salud del MSP. Es funcionaria de carrera y tras el cambio de gobierno, volvió a ocupar su antiguo puesto como directora de Epidemiología. Allí tiene a cargo tres áreas: el Departamento de Vigilancia en Salud, el Departamento de Vigilancia en Frontera y el Departamento Laboratorio de Salud Pública, según figura en el organigrama del MSP.

Fuentes de Salud Pública comentaron a El País que Rosa y su equipo consideran que las autoridades no escuchan varias de sus recomendaciones técnicas para combatir el coronavirus. Señalan además que el diferendo se agravó luego de que el propio Salinas explicara el martes pasado en conferencia de prensa que no se cambiarían los criterios para diagnosticar casos sospechosos de coronavirus, luego de que direcciones departamentales e incluso prestadores de salud de todo el país recibieran un documento que indicaba lo contrario.



El propio Salinas señaló en conferencia que “no hubo cambio, el documento al que se refiere, se refería a temas clínicos y epidemiológicos y de seguimiento, de hecho un caso positivo es aquel que está demostrado mediante el test diagnóstico y para eso nos hemos preparado”, dijo el secretario de Estado que añadió que “no podemos tomar datos clínicos aislados como casos positivos, si (la persona) no tiene un test positivo”.



Esta situación sumada a algunas otras, como las recomendaciones del ministro a la población sobre las restricciones al momento de circular en la vía pública, no cayeron para nada bien entre los jerarcas.

Transición de gobierno.

Las diferencias entre las nuevas autoridades y algunos integrantes de la pasada administración no son nuevas, vienen incluso de la transición de gobierno. Es que apenas asumió en su cargo, el propio ministro Salinas señaló que la anterior administración “perdió tiempo” en definir los protocolos de actuación frente a la propagación del coronavirus. Fuentes del nuevo gobierno señalaron que el documento que presentó el anterior ministro Jorge Basso y el subsecretario Jorge Quian no cumplían los mínimos requisitos para hacer frente a la enfermedad.

Álvaro Delgado y Daniel Salinas, este martes en conferencia de prensa. Foto: Gerardo Pérez

Salinas había dicho que “cuando tomamos el ministerio habíamos exigido prácticamente con urgencia que realizaran un plan de contingencia, que hicieran las campañas educativas y que tomaran las medidas preventivas”. La respuesta no tardó en llegar. Consultado por las declaraciones del ministro, Quian dijo a radio Monte Carlo que se siente muy tranquilo con lo realizado, y afirmó que felicita a las nuevas autoridades porque parece que ellos sí van a salvar al país de todo este problema.

Respaldo político.

El miércoles de la semana pasada, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, respaldó la gestión de Salinas que pertenece a su mismo partido político. El excomandante en jefe del Ejército Nacional mantuvo una reunión con Salinas, el subsecretario José Luis Satdjian y varios integrantes de Cabildo Abierto que hoy ocupan cargos en la sede ministerial. A la salida del encuentro, Manini enfatizó que Salinas “jamás pensó en renunciar” y que él “no está hecho de una madera que le permita abandonar el barco en medio de una tormenta”.

El gobierno investigará el “cese” de médicos en Treinta y Tres El secretario de Presidencia informó ayer en conferencia de prensa que el gobierno estudiará la denuncia que realizó la Federación Médica del Interior (FEMI) acerca de que la Intendencia Municipal de Treinta y Tres resolvió cesar a sus médicos.



En un comunicado, la FEMI informó que “vemos con especial preocupación el cese de actividades de colegas de forma unilateral por parte de la Intendencia que se desempeñan en el primer nivel de atención y la red de policlínicas”. Añadió que “se trata de uno de los pilares fundamentales de la asistencia de cara a la pandemia actual”, al tiempo que reclamó la “coordinación de acciones de todos los prestadores y de la Intendencia para subsanar dicha situación” de modo que se reasignen los recursos médicos para “brindar una correcta atención a la población”, señala el gremio médico en un comunicado al que accedió El País.



Paralelamente, solicitaron una reunión con el intendente. En conferencia de prensa, Álvaro Delgado, descartó que haya una “omisión de asistencia”, y señaló que se seguirá este tema “puntual”. La preocupación de la FEMI fue compartida ayer en redes sociales. La exdirectora de Secundaria Celsa Puente escribió que le preocupaba la decisión del jefe comunal: “No se entiende la decisión”, escribió en Twitter.