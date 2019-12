Guido Manini Ríos respaldó al Daniel Salinas, futuro ministro de Salud

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador electo y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini, rechazó los cuestionamientos al futuro ministro de Salud Pública e integrante de su sector político, Daniel Salinas.

“Yo creo que ya estamos cayendo bajo, de denigrar a las personas porque conocen a fulano o porque son parientes lejanos de mengano. Se ha crucificado a un político y un político de mucho valor por ser hijo de..., estamos cayendo en una suerte de manía de persecución a la gente por cosas que no corresponden” dijo Manini a Radio Montecarlo.

VTV informó el jueves del vínculo entre Salinas y el psiquiatra Martín Gutiérrez, denunciado por su participación en torturas en la dictadura. A la salida de una reunión con el presidente electo, Luis Lacalle Pou, Salinas dijo que nunca fue socio de Gutiérrez. El viernes El Observador publicó tres documentos que vinculan a Salinas con el denunciado.



“El doctor Salinas tiene una trayectoria profesional y de gestión de salud intachable, reconocida por todo el mundo. Creo que va a ser un excelente ministro y no merece que se lo esté pretendiendo desprestigiar, condicionar o ensuciar porque conoció a fulano o en tal época, coincidió con mengano o es pariente lejano de zutano”, dijo Manini.



Salinas también es uno de los protagonistas de una investigación administrativa que lleva adelante el Casmu, de acuerdo a lo que informó este jueves Búsqueda y confirmó El País. Raúl Rodríguez, presidente del Casmu -donde Salinas trabajó entre 2009 y 2019 como gerente de Recursos Materiales- dijo a El País que fue cesado porque no pertenecía a la agrupación que ganó las últimas elecciones en la mutualista.



La auditoría que ahora se está realizando “no es específicamente sobre él”, dijo Rodríguez en referencia a Salinas, sino que responde a que previo a las elecciones en el Casmu se inauguró un centro oncológico en la mutualista. “Cuando lo fuimos a utilizar tenía serias deficiencias en la construcción”, planteó Rodríguez. La investigación abarca a la empresa constructora, al arquitecto, y, entre otros, a Salinas, puesto que era el “jefe de compras”, explicó el presidente del Casmu.

Cánticos.

Manini se refirió también a la investigación que se lleva adelante sobre cánticos de soldados contra tupamaros y comunistas. “No tengo conocimiento al respecto. Me cuesta creer que eso que trascendió en la prensa sea así como trascendió. Habrá que investigar, a ver si no pasa de ser una cosa totalmente irreal. No estoy por dentro del tema, preferiría no profundizar en las opiniones al respecto”, agregó.