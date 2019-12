Casmu realiza auditoría que abarca a Daniel Salinas, futuro ministro de Salud Pública

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Daniel Salinas, el nombre del médico que Cabildo Abierto puso sobre la mesa para ocupar la titularidad del Ministerio de Salud Pública (MSP) en el próximo gobierno, es uno de los protagonistas de una investigación administrativa que lleva adelante el Casmu, de acuerdo a lo que informó este jueves Búsqueda y confirmó El País.

Raúl Rodríguez, presidente del Casmu –donde el neurólogo Salinas trabajó entre 2009 y 2019 como gerente de Recursos Materiales- dijo a El País que quien será ministro desde el 1° de marzo fue cesado porque no pertenecía a la agrupación que ganó las últimas elecciones en la mutualista.

La auditoría que ahora se está realizando “no es específicamente sobre él”, dijo Rodríguez en referencia a Salinas, sino que responde a que previo a las elecciones en el Casmu se inauguró un centro oncológico en la mutualista. “Cuando lo fuimos a utilizar tenía serias deficiencias en la construcción”, planteó Rodríguez. La investigación abarca a la empresa constructora, al arquitecto, y, entre otros, a Salinas, puesto que era el “jefe de compras”, explicó el presidente del Casmu.

¿Qué rol desempeñaba Salinas como gerente de Recursos Materiales? Se encargaba de la negociación y la compra de todos los insumos del Casmu. “Desde un resonador magnético hasta el papel higiénico”, graficó Rodríguez.

Consultado acerca de cómo recibió la noticia del nombramiento de Salinas como futuro titular del MSP, Rodríguez respondió: “Para ser ministro alguna trayectoria tenés que tener”. Ante la pregunta de si Salinas no tenía trayectoria, dijo: “Hay que mirar su currículum”.

En los últimos días, de hecho, circuló entre grupos de WhatsApp de médicos una “carta abierta” –a la que accedió El País- en la que se criticaba el posible nombramiento de Salinas como ministro de Salud. Se afirmaba que fue “expulsado del Casmu recientemente” debido a “pérdida de confianza”.

En octubre de este año cambiaron las autoridades del Casmu. Rodríguez, candidato de la agrupación “Médicos Unidos”, será quien presida el Consejo Directivo hasta 2022.



Este jueves, consultado en rueda de prensa acerca de la investigación del Casmu, Salinas respondió: "Es un tema del Casmu, el cual realmente no tengo conocimiento exacto, salvo por una versión de prensa. Son procedimientos normales, yo estuve una década a cargo de alta dirección sin una mácula, sin una sola mancha, y creo que lo hice muy bien, que le ahorré mucho dinero a esa institución, que quiero mucho".



"En un cambio de administración se hace una investigación sobre una cuestión en particular que el propio presidente actual del Casmu dice que está en curso, y bueno, no tengo nada que decir pero tengo la consciencia absolutamente tranquila de (haber) hecho las cosas correctamente", agregó.