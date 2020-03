Las consultas por el coronavirus saturan laboratorios privados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Marcos empezó a sentir los primeros síntomas el lunes temprano. Se despertó con fiebre, tos y algo de dolor de garganta. Enseguida recordó que el viernes había estado en una reunión en Carrasco y la primera idea que se le vino a la cabeza fue el coronavirus, ya que uno de los principales focos de contagio se dio en ese barrio tras un casamiento.

Marcos (su nombre es ficticio para preservar su identidad) llamó el lunes a la emergencia médica pero recién lo visitaron un día más tarde. La doctora lo vio, le dijo que los síntomas coincidían y le avisó que lo iban a llamar del Ministerio de Salud Pública (MSP) para hacerle el test de coronavirus. De noche no lo habían llamado, por lo que él se comunicó con su prestador de salud y le respondieron que un día después se iban a contactar para hacerle el test. Pero no lo llamaron.

El miércoles tocó su timbre una doctora. Llegó con guantes puestos, gorra y tapaboca y le pidió que se ponga también un tapaboca. La visita no duró más de diez minutos. Le pusieron un hisopo o cotonete tres veces en cada fosa nasal. La sensación es molesta, “muy molesta”, contó Marcos. Ella guardó el cotonete en una bolsita y le dijo que en 24 horas estaría el resultado.



El jueves Marcos llamó a su sanatorio pero le dijeron que demoraba 48 horas el test. “Me dijeron que todavía no estaba y que el MSP debía algunos resultados del martes todavía”, contó Marcos. Él espera que este sábado -cinco días después de los primeros síntomas- le confirmen si tiene el Covid-19. La fiebre ya se le fue y el dolor de garganta también. Pero le queda tos y cierta dificultad en la respiración.

Cuatro empresas privadas se sumaron a las tareas de Salud Pública para confirmar o descartar casos. Foto: AFP

La historia de Patricia (su nombre tampoco es real) es distinta. Se trata de uno de los primeros casos testeados por el MSP. A la mujer, socia de un seguro privado, le tomaron la muestra pero el resultado demoró en estar pronto unos seis días y dio negativo. Ella terminó internada, le hicieron un segundo test en un laboratorio privado y al final dio positivo. En las etapas iniciales de la infección la prueba puede dar un falso negativo y ese pudo haber sido un caso.



Lo cierto es que las demoras en el laboratorio del MSP han llevado a saturar laboratorios privados esta semana.

Según supo El País, cuatro empresas privadas se sumaron a las tareas de Salud Pública para confirmar o descartar casos de Covid-19. Fuentes del MSP dijeron que desde el jueves empezó a crecer la cantidad de test que hacen los laboratorios públicos y privados: el jueves hubo 180 tests y ayer una cifra similar. Al principio eran unos 20 por día y los privados no comunicaban los resultados.



Uno de los laboratorios que realiza el test se llama ATGen y ya no toma más pedidos debido a la “alta demanda”, según se responde ante las consultas. El mensaje que se le envía a cada paciente agrega: “Estamos coordinando con la red de laboratorios para la toma de muestra. Tan pronto tengamos novedades lo publicaremos en el estado de WhatsApp”.

Otro laboratorio, Genia, empezó este jueves a recibir solicitudes y ese día contaron 366 llamadas. Pero solo pueden concretar entre 35 y 40 test por día. “Recibimos los kits de detección, hicimos las pruebas, validamos el martes de noche y ayer (por el jueves) empezamos a recibir las muestras”, dijo a El País, Nicolás Estrada, gerente comercial del laboratorio.



El laboratorio ya coordinó para ir a tomar muestras este fin de semana y hay una lista de espera. Los casos positivos son confirmados al MSP.



“El laboratorio tiene buena capacidad. El problema no es la parte molecular, la detección en sí, sino la capacidad de tomarle muestras a domicilio a la gente en tiempo y que el mercado cuente con los kits suficientes. Ese es el drama y está realmente colapsado el tema”, dijo Estrada.

Genia recibe todas las consultas y toma los datos, pero las muestras a domicilio están tercerizadas con otros dos laboratorios “reconocidos”, Fertilab y Biofast. Esos laboratorios se ponen en contacto con los pacientes y existen demoras “naturales” debido lo “inesperado” de la emergencia: “La demanda excede la rutina habitual”.



El costo del test es de 4.000 pesos, pero a eso debe sumarse el costo de la toma de muestra, que oscila entre 2.000 y 2.300 pesos según el caso. Por eso el usuario termina pagando unos 6.000 pesos.

Cuidados prevenir coronavirus. Foto: MSP | El País

“La demanda es enorme y el cuello de botella son las tomas de muestra a domicilio porque los pacientes no pueden asistir a un lugar centralizado”, indicó Estrada. En Estados Unidos, por ejemplo, ya se implementa “un sistema tipo Automac”, donde una enfermera toma la muestra sin necesidad de que la persona se baje del auto, comentan en Genia. Aquí todavía no se ha pensado en implementar algo así. En el laboratorio sí destacan el “esfuerzo enorme para que las cosas salgan”: hay 25 personas trabajando en el tema, arrancan temprano cada mañana y siguen hasta las once de la noche.

El costo de los test en Uruguay es inferior a lo que se cobra en Europa. En Inglaterra, por ejemplo, los kits cuestan 295 libras esterlinas (casi 16.000 pesos uruguayos) e incrementaron su precio 67% en pocos días, según publicó esta semana The Guardian.

Quejas por demoras

En uno de los laboratorios consultados por El País dijeron que comprobaron el nivel de nerviosismo que existe con este tema. “Hay llamadas de pacientes con nivel de agresividad por las demoras de un día para el otro y eso muestra la angustia de la gente”, indicó el encargado de un laboratorio. Algunas personas argumentan que deben saber ya si tienen el virus porque cuidan a personas mayores, otros porque tienen algunos síntomas o estuvieron en contacto con diagnosticados. En los laboratorios también reciben consultas de empresas que quieren testear a sus empleados en forma rápida “para no parar la producción en fábricas enteras”.

Los test diagnósticos constan de un hisopo (hay nasales y bucofaríngeos) y un reactivo que son analizados por los laboratorios para confirmar la presencia de la enfermedad. En caso positivo, la persona debe aislarse durante 14 días.



Un problema es que escasean hisopos en plaza. “En Genia estamos validando otros hisopos que conseguimos y, si tuviéramos buenos resultados, vamos a salir nosotros mismos a hacer las tomas”, explicó Estrada. Eso permitiría “descomprimir” la demanda, que ha hecho “colapsar” al sistema.



En tanto, el laboratorio de virología del MSP testea por estas horas kits de una empresa china que permiten en diez minutos confirmar o descartar casos de coronavirus, lo que permitiría acelerar los diagnósticos. Quieren ver su eficacia, según dijeron a El País fuentes de la salud. (Producción: Nicolás González Keusseian)