"Va a ser presidente": la convicción de Botana al ser consultado sobre el futuro de Lacalle en elecciones 2029
"El nuestro es un partido de jefes. El jefe (Lacalle Pou) mandará cómo se hace. Obviamente alguna candidatura (más) va a haber", señaló el senador nacionalista de cara a los comicios de 2029.
El senador del Partido Nacional Sergio Botana fue consultado este miércoles sobre el futuro electoral del expresidente Luis Lacalle Pou y su eventual candidatura de cara a las elecciones nacionales en 2029. "Nadie está pensando en eso, pero ya sabemos que va a ser presidente", señaló el exintendente de Cerro Largo.
"Eso es clarísimo, ya le dije que no se ponga de domador, y que se suba a la moto, pero que no se vaya a poner a arriesgarse", afirmó Botana en diálogo con el programa de streaming La mar en coche, bromeando sobre el accidente a caballo que días atrás tuvo el exmandatario en Tacuarembó.
Botana expresó que Lacalle Pou "va a ser presidente". "Lo que vamos a querer es algunas reformas más profundas, más allá de que hizo algunas reformas profundas", aseveró el senador nacionalista. Además, se refirió a eventuales candidaturas en tiendas del Frente Amplio, como "el secretario de Presidencia (Alejandro Sánchez), el prosecretario (Jorge Díaz), algunos senadores y senadores. ¿Por qué no el presidente del Frente Amplio (Fernando Pereira)?".
Consultado sobre la posibilidad de que haya más de un candidato en la interna nacionalista, Botana indicó: "El nuestro es un partido de jefes. El jefe (Lacalle Pou) mandará cómo se hace. Obviamente alguna candidatura va a haber. El partido va a mantener su cohesión detrás del jefe".
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