"Tuve la suerte de tener ese vínculo de hablar de cualquier cosa": Orsi recordó su relación con Ruben Rada

El presidente de la República, Yamandú Orsi, habló este jueves en rueda de prensa y fue consultado acerca de la muerte de Ruben Rada, ícono de la música. El mandatario contó que tenía un vínculo personal con él, algo que consta en fotos de diversos encuentros, y aseguró que hablaban "de cualquier cosa, mucho de fútbol".

"Era un artista, una persona que tenía mucha cercanía, mucha capacidad de vincularse en una cena, un almuerzo o una reunión, sentarte a conversar sobre cosas de la vida. Por supuesto uno lo miraba en el escenario y era gigante, pero tuve la suerte de tener ese vínculo de hablar de cualquier cosa, mucho de fútbol", expresó el mandatario, quien compartía con Rada una afición por Peñarol.

Descartó que de parte del gobierno haya algún homenaje, tras decretar duelo nacional para este jueves 27 de agosto. "El homenaje se lo va a hacer la gente. No va a ser uno, van a ser muchos, imagino lo que será el próximo carnaval", señaló.

Consultado acerca de la multitudinaria movilización que hubo este miércoles de noche en Barrio Sur, principalmente en la calle Isla de Flores, tras conocerse la noticia de la muerte de Rada, Orsi respondió: "Se esperaba, yo imaginaba, no vivo ahí pero me imaginaba ese Barrio Sur".

Yamandú Orsi junto a músicos como Hilda Lizarazu, Lito Vitale y Ruben Rada. Foto: Captura de Instagram @medioymedio.

La muerte del Negro Rada a los 83 años, después de permanecer cerca de un mes internado por una neumonía bilateral, provocó una inmediata ola de mensajes. El presidente Orsi había declarado este miércoles: "Una vida acostumbrando el oído y el alma a escucharlo. Estamos hablando de la década del 60. Era natural, lógico que siempre estuviera con nosotros y escuchándolo. Cuando llegan estas noticias te cae la ficha y caen los registros, te quedan los discos", expresó Orsi en diálogo con Puesta a punto (Canal 12).

Además, Orsi señaló que Rada "era un tipo muy cercano". "Capaz la última vez que lo vi fue en el recital de Silvio Rodríguez. Él acompañó mucho a Pepe (Mujica), siempre iba y estaba con esa cosa de levantar los ánimos. Y el viejo lo disfrutó mucho", indicó el mandatario. "Era muy cercano, muy cálido. Agradezco que me haya invitado una vez a su casa a una cena. Con Laura, mi esposa, Patricia y las hijas de él. Pude disfrutar de eso otro, la calidez de él", aseguró.

La pasión por Peñarol y "una relación de afecto"

Por otro lado, Orsi dijo que con Rada compartieron "muchas cosas" como "la pasión por el fútbol, los mismos colores", en referencia a Peñarol. Además, resaltó "la cercanía de él y la complicidad con Pepe". "Agradezco a la vida haber tenido la posibilidad de vivir esas experiencias", acotó.

"Hablaba siempre de música, anécdotas, experiencias. La relación era más de lo afectivo que de lo intelectual. Nunca me hizo un planteo político, él aprovechaba el tiempo contigo para hablar de lo que vivió de gurí y lo que sufrió", dijo Orsi.

Por último, el mandatario reflexionó: "Hay artistas que más allá de su corazoncito y su forma de pensar fueron abrazadas por todo el Uruguay. La gente sabe diferenciar cuando está disfrutando del valor artístico, de lo estético, de lo que pueden ser nuestras diferencias".