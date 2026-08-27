¿Qué significa duelo oficial? El Poder Ejecutivo lo decretó para este jueves 27 de agosto por Ruben Rada

El presidente de la República, Yamandú Orsi, decretó duelo oficial parta este jueves 27 de agosto debido al fallecimiento de Ruben Rada, conmemorando la vida y obra del músico y compositor.

A su vez, el Poder Ejecutivo confirmó que el velatorio será este mismo jueves, y que se realizará a partir de las 14:00 horas en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo.

¿Qué implica duelo oficial?

El duelo nacional quedó establecido por el decreto de ley 14.458, que en su artículo 2 detalla: "El Poder Ejecutivo, dando cuenta al Poder Legislativo, podrá disponer que se rindan honores fúnebres en caso de fallecimiento de gobernantes, ex gobernantes no incluidos en el artículo anterior, Jefes de Misión Diplomática acreditados ante el gobierno de la República y ciudadanos que, por lo excepcional de sus méritos, considere acreedores a dichas honras".

Una de las medidas indicadas por el duelo es que el pabellón nacional debe permanecer a media asta durante toda la jornada en todos los edificios públicos, embajadas en el exterior, cuarteles, fortalezas, bases aérea y buques de guerra, según indica el artículo 2 de la normativa.

El decreto también establece que se tributen honores fúnebres para Ruben Rada durante su velorio, a realizarse a partir de las 14:00 horas.

Ruben Rada. Foto: Archivo El País.

Mensaje de Yamandú Orsi sobre Ruben Rada

Tras conocerse la noticia del fallecimiento de Rada, el presidente de la República recordó al popular artista en diálogo con Puesta a punto (Canal 12): "Una vida acostumbrando el oído y el alma a escucharlo. Estamos hablando de la década del 60. Era natural, lógico que siempre estuviera con nosotros y escuchándolo. Cuando llegan estas noticias te cae la ficha y caen los registros, te quedan los discos".

Yamandú Orsi y Ruben Rada. Foto: Presidencia de la República.

Además, Orsi señaló que Rada "era un tipo muy cercano". "Capaz la última vez que lo vi fue en el recital de Silvio Rodríguez. Él acompañó mucho a Pepe (Mujica), siempre iba y estaba con esa cosa de levantar los ánimos. Y el viejo lo disfrutó mucho", indicó el mandatario. "Era muy cercano, muy cálido. Agradezco que me haya invitado una vez a su casa a una cena. Con Laura, mi esposa, Patricia y las hijas de él. Pude disfrutar de eso otro, la calidez de él", aseguró.