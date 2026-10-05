Tragedia en Nigeria tras estrellarse un avión de la Fuerza Aérea que trasladaba a 32 personas

Un avión militar de la Fuerza Aérea de Nigeria (NAF, en inglés) se estrelló este lunes con 32 personas a bordo en el estado de Ondo, en el sur del país, informó el ministro nigeriano de Aviación y Desarrollo Aeroespacial, Festus Keyamo.

En un comunicado, Keyamo confirmó la "desaparición de una aeronave militar con matrícula NGR 931" que volaba desde Benín, capital del sureño estado de Edo, con rumbo a la también ciudad meridional de Lagos, la mayor urbe y centro económico del país.

El rastro del aparato, modelo ATR-42 se perdió a las 09:13 hora local (08:13 GMT), precisó el ministro, al subrayar que "todos los intentos de establecer contacto por radio con la aeronave resultaron infructuosos".

"Posteriormente, sin embargo, se confirmó que la aeronave militar se había estrellado cerca de la base naval de Igbokoda, en el estado de Ondo. Los restos han sido localizados y las operaciones de búsqueda y rescate están en curso", explicó Keyamo.

"La información preliminar -concretó- indica que había 25 pasajeros y 7 miembros de la tripulación a bordo".

Keyamo añadió que se había localizado el fuselaje del avión, que se estrelló cerca de una base naval.

INFORMATION ON CRASH OF A MILITARY AIRCRAFT



I regret to inform the general public that Air Traffic Controllers have informed me of the disappearance of a military aircraft with tail number NGR 931, enroute Lagos from Benin at 0913 hours earlier today. All efforts to raise the… — Festus Keyamo, SAN, CON, FCIArb (UK) (@fkeyamo) October 5, 2026

Un vídeo difundido en las redes sociales mostraba a un grupo de personas junto a un río mientras los equipos de rescate buscaban en la zona desde una embarcación.

La NAF, por su parte, confirmó que la aeronave realizaba una "misión rutinaria" de Benín a Lagos cuando se produjo el accidente.

"Actualmente, se están llevando a cabo operaciones de búsqueda y rescate en coordinación con las autoridades competentes y los organismos de respuesta ante emergencias", señaló el comodoro del aire Ehimen Ejodame, director de Relaciones Públicas e Información de la NAF.

"La NAF está comprometida a garantizar el éxito de las labores de búsqueda y rescate en curso", añadió Ejodame en un comunicado.

Modelo de avión ATR-42 500MP Surveyor de la Fuerza Aérea Nigeriana. Foto: Kenneth Iwelumo - Wikipedia Commons.

El presidente de Nigeria confirmó que no hay sobrevivientes

Por su parte, el presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, confirmó este lunes la muerte de las 32 personas que se trasladaban a bordo de la aeronave.

También dio sus "más sentidas condolencias" a los familiares de los 25 pasajeros y siete tripulantes que se encontraban en la aeronave.

"Este es un momento doloroso para nuestras Fuerzas Armadas y para toda la nación. Nuestro personal de la Fuerza Aérea arriesga su vida a diario para garantizar la seguridad de Nigeria. Su sacrificio jamás será olvidado", añadió el mandatario.

Por último, ordenó a la NAF iniciar una investigación exhaustiva sobre las causas del accidente, y así "evitar que se repita en el futuro".

Con información de AFP y EFE.