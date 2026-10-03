Desapareció un avión sanitario con seis personas frente a la costa de EE.UU.; cómo es el operativo de rescate

Un avión de evacuación médica con seis personas a bordo desapareció en la madrugada de este sábado 3 de octubre frente a la costa este de Estados Unidos, cuando viajaba desde las Bermudas hacia Boston. La Guardia Costera estadounidense y la empresa operadora de la aeronave, la canadiense Latitude Air Ambulance, confirmaron la desaparición y el despliegue de un operativo de búsqueda en la zona de Nantucket, Massachusetts.

Según informó la Guardia Costera en su cuenta de X, el avión es un Gulfstream G100 que cubría la ruta entre Bermudas y Boston. El aparato desapareció de los radares sobre las gélidas aguas del Atlántico norte alrededor de la 1.30 de la madrugada (5.30 GMT), luego de que los controladores aéreos perdieran contacto con la tripulación.

Quiénes viajaban en el avión desaparecido

El portavoz de Latitude Air Ambulance, Clarence Togeretz, precisó a la agencia AFP que a bordo viajaban dos pilotos, dos integrantes del personal médico, un paciente y un familiar de este último.

El vocero no brindó detalles adicionales sobre el estado de las tareas de rescate ni sobre la identidad de los pasajeros.

Latitude Air Ambulance es una empresa con sede en Canadá que, de acuerdo a su sitio web, cuenta con una flota de diez aviones destinados a servicios de repatriación y evacuación médica, trasladando pacientes de regreso a sus hogares desde distintos puntos del mundo.

Cómo es el operativo de búsqueda en el Atlántico

El dispositivo de rescate desplegado por la Guardia Costera incluye medios aéreos y marítimos, que rastrean la zona frente a Nantucket donde la aeronave perdió contacto con los controladores. La búsqueda se desarrolla sobre aguas frías del Atlántico norte, lo que representa un factor adicional de complejidad para las tareas de localización.

Hasta el momento no se informó si se hallaron restos del avión ni indicios sobre el paradero de los ocupantes. Tanto la Guardia Costera como la empresa operadora no precisaron un plazo estimado para las tareas de rescate ni brindaron información sobre las causas que pudieron haber provocado la pérdida de contacto con la aeronave.

Con información de AFP y EFE. Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.