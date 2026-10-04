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El País Mundo Estados Unidos

Encontraron restos del avión médico que desapareció en EE.UU. con seis personas a bordo

La Guardia Costera halló partes de la aeronave canadiense que volaba entre Bermudas y Boston sobre las aguas del Atlántico norte. Continúa la búsqueda de los pasajeros.

El País
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04/10/2026, 09:26
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Gulfstream G100. Modelo de avión que desapareció en las aguas del Atlántico norte.
Gulfstream G100. Modelo de avión que desapareció en las aguas del Atlántico norte.
Foto: Javier Bravo Muñoz - Wikipedia Commons.

La Guardia Costera anunció en las últimas horas que encontró restos de un avión médico de Bermudas y con destino a Boston que desapareció el pasado sábado frente a la costa este de Estados Unidos.

Las organización militar y la empresa operadora de la aeronave, la canadiense Latitude Air Ambulance, habían confirmado la desaparición y el despliegue de un operativo de búsqueda en la zona de Nantucket, Massachusetts.

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Según informó la Guardia Costera en su cuenta de X, el avión es un Gulfstream G100 que cubría la ruta entre Bermudas y Boston. El aparato desapareció de los radares sobre las gélidas aguas del Atlántico norte luego de que los controladores aéreos perdieran contacto con la tripulación.

"Los equipos de búsqueda de la Guardia Costera han descubierto un lugar de restos relacionado con la aeronave desaparecida", indicó la entidad en un comunicado.

La Guardia Costera dijo en X que había sido informado por la Administración Federal de Aviación (FAA) que el sábado más temprano se había perdido el contacto con el avión Gulfstream G100, con seis pasajeros a bordo.

Barco de la Guardia Costera de Estados Unidos.
Barco de la Guardia Costera de Estados Unidos.
Foto: Duurt Delger / Unsplash

Quiénes viajaban en la aeronave desaparecida

La aeronave desapareció alrededor de la 01H30 de la madrugada del sábado (05H30 GMT), dijo más temprano el sábado a la AFP el portavoz de la empresa, Clarence Togeretz.

"Transportaba a dos pilotos, dos miembros del personal médico, un paciente y un familiar", declaró Togeretz, quien añadió que no tenía más información sobre las tareas de rescate.

La empresa cuenta con una flota de 10 aviones que prestan servicios de repatriación y evacuación médica llevando a las personas de regreso a sus hogares desde cualquier lugar del mundo, según su sitio web.

Se espera que durante la noche continúen los operativos de búsqueda. La Guardia Costera anunció que realizará una rueda de prensa este domingo por la mañana.

Con información de AFP y EFE. Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

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