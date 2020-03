Suba de tarifas rondará el 9,5%; el gasoil menos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El gobierno anunciará en las próximas horas un aumento de las tarifas públicas del entorno del 9,5%, algo por debajo de la inflación de los últimos 13 meses, lapso que media desde el último ajuste. El gasoil subirá por debajo de ese porcentaje porque, entre otras cosas, Ancap aumentará el Imesi a los combustibles, pero aquel no lo tributa, sino que está gravado por el IVA.

La decisión del Poder Ejecutivo generó un fuerte cruce con la oposición frenteamplista, cuyos integrantes sostienen que Luis Lacalle Pou incumple sus promesas electorales, cuando aseguró que bajaría las tarifas. Mientras, en el nuevo gobierno dicen que están haciéndose cargo del trabajo que debió haber cumplido la administración anterior como lo hacía al principio de cada año.



Es que el líder blanco repitió una y otra vez en campaña que de ganar no aumentaría el precio de las tarifas, como sí lo hizo el Frente Amplio en los últimos años. El problema al que se enfrenta Lacalle Pou en sus primeros días como jefe de Estado es que la administración saliente decidió evitar la medida antipática para la ciudadanía de subirlas y dejó en manos del flamante mandatario la tarea de tener que hacerlo él.

Lo cierto es que hoy, o a más tardar el lunes, el gobierno anunciará los porcentajes de aumento de precios de las tarifas públicas, para que ya la semana próxima se ponga en práctica la medida en cada organismo.

En promedio el aumento será del entorno del 9,5%, según dijeron fuentes del Ejecutivo, aunque eso dependerá de la situación financiera de cada uno de los entes.



“Sería el mayor ajuste desde 2005 justamente hecho por quienes criticaban ajustes anteriores (muy menores) y decían en campaña electoral que no subirían tarifas”, escribió en su cuenta de Twitter el exdiputado del grupo de Danilo Astori, Alfredo Asti. El militante de Asamblea Uruguay recordó en su posteo que no votó a este gobierno con un hashtag: #YoNoLosVote.

En el gobierno de la coalición, que lideran los blancos, se remarcó que la izquierda no se ha comportado institucionalmente ni aportando información, ni con las salidas críticas por el ajuste.



El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, solicitó el lunes por carta información a todas las empresas. El Frente Amplio ordenó a sus representantes en ellas no enviar datos, y su Secretariado Ejecutivo redactó una carta para que esas instituciones remitieran a la OPP para responder en bloque.

No obstante la presidenta de Ancap, Marta Jara, decidió descolgarse y remitir la información requerida. La decisión le valió críticas de sus compañeros de directorio y elogios desde el gobierno. Ella justificó su decisión en que no integra formalmente el Frente Amplio y que actuó profesionalmente.



El ministro de Industria, Omar Paganini, criticó a los directores frentistas de los entes por falta de responsabilidad. “Lo que se le pidió a las empresas públicas no es lo que habían entregado sobre cómo venía la evolución financiera hasta febrero, sino la proyección del año, en términos de algunas variables y escenarios para tomar la determinación técnicamente. Esa información no vino por vías oficiales, salvo Ancap que sí acercó informe”, declaró.

El jerarca se mostró molesto. “Después vinieron resoluciones de directorio bastante extrañas que por no compartir una línea de gobierno, no mandan información técnica, una cosa insólita. Ellos son directivos de empresa del Estado, se deben a la institucionalidad y por tanto deben mandar la información”, remarcó.



El aumento de las tarifas no será parejo, sino que habrá subas diferenciadas.

De acuerdo a información surgida en la Torre Ejecutiva la intención es que el aumento del gasoil sea por debajo de la inflación. “Por aquello de aflojarle la cincha al campo”, dijo una fuente. Pero sostuvo que el aumento es inevitable y así se lo informaron al ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, que había solicitado contemplar la situación del agro y mantener el precio de ese insumo.



En el gobierno sostienen que la suba de tarifas será mayor porque se debe absorber la pérdida de ingresos que registraron las empresa públicas por no haberlas aumentando en enero.