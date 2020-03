Bergara: si el gobierno de Lacalle "piensa que tiene que ajustar tarifas, que lo haga"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Mario Bergara, exministro de Economía y Finanzas y expresidente del Banco Central del Uruguay (BCU), hizo referencia a las respuestas que dieron las empresas públicas frente al informe que pidió Isaac Alfie, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

“Fueron acordes” con respecto a “que no se debían aumentar las tarifas en estas circunstancias. Pero el nuevo gobierno se tiene que hacer cargo, si piensa que tiene que ajustar tarifas, que lo haga”, comentó en rueda de prensa en un foro organizado por Fonplata este jueves.



A su vez, recordó “que los ajustes de tarifas son decretos del Poder Ejecutivo, o sea que llevan la firma del presidente y del ministro que corresponda. No son decisiones administrativas de las empresas públicas”.



En relación al informe que brindo Marta Jara, presidenta de ANCAP —quien se desmarcó del resto de los jerarcas de las empresas públicas y sí envió información a Alfie— Bergara expresó que “es una forma de responder diferente pero, en todo caso, esa información se había provisto por las empresas en instancias anteriores. Toda esa información ya estaba arriba de la mesa para la evaluación de tarifas y me parece bien que cada directorio defina en qué forma lo hace”.



Además, dijo que “cuando a veces se plantea que hay una sorpresa de una situación económica, fiscal o financiera” no le ve “ningún sentido a ese tipo de apreciación porque toda esta información es transparente. No hay ninguna variable que alguien pueda decir que no se transmitió o que está a un nivel diferente de lo que se venía diciendo”.



Luego, comentó que con “cada aumento de tarifas que hubo durante los 15 años previos —que siempre fueron por debajo de la inflación—” eran “considerados por la oposición del gobierno como tarifazos. Bueno, ahora parece que la cuestión no es tan así a la hora de gobernar”.