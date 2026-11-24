Antel anunció, en presencia del presidente Yamandú Orsi, que espera obtener este año ganancias de US$ 2 millones provenientes del funcionamiento del Antel Arena. No obstante, la directora del ente por la oposición, Laura Raffo, dijo que el dato no contempla algunos números.

El presidente de la empresa, Alejandro Paz, atribuyó los resultados a la reducción de los gastos de gerenciamiento y a un cambio en el modelo de gestión.

Sin embargo, la directora de Antel en presentación de la oposición, no está convencida de la información brindada y entiende que la cuenta presentada no está completa porque no incluye los salarios del personal del Antel Arena, los gastos de mantenimiento y la depreciación del edificio.

La exprecandidata a la Presidencia de la República por el Partido Nacional, señaló, además, que el año pasado —según informes a los que accedió— la pérdida del Antel Arena llegó —si se consideran esos tres rubros— a US$ 4,7 millones.

Raffo, además, agregó que pidió la información relativa a los resultados de este año pero todavía no le ha sido suministrada.

Fachada del Antel Arena, complejo polifuncional ubicado en Av. Damaso Antonio Larrañaga y Varela, en Montevideo, ND 20251012, foto Ignacio Sanchez - Archivo El Pais Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

En tanto, Nicolás Fervenza, gerente general del Antel Arena, dijo que “si uno toma los gastos que son laterales al plan operativo, también tiene que tomar otros ingresos, como la parte de la comisión de la tiquetera que le toca a Antel o el naming right, que es un derecho por el que se pagan fortunas en todos los arenas del mundo y que en este caso no se está tomando en cuenta”.