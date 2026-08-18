Reforma del transporte metropolitano: senador nacionalista reiteró pedido de informes ante falta de respuestas

El senador del Partido Nacional Martín Lema volvió a reclamar al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) información sobre el proyecto de reforma del transporte metropolitano y cuestionó la falta de respuestas a las solicitudes que presentó durante los últimos meses.

“El MTOP no responde a las solicitudes de información que realizamos sobre la reforma del transporte metropolitano. Las demoras en los traslados perjudican la calidad de vida de cientos de miles de personas. No se puede gobernar desde la improvisación y la falta de información”, dijo Lema a El País.

El legislador presentó este lunes 17 de agosto una reiteración de su pedido de informes, luego de que venciera el plazo legal sin que el ministerio respondiera la solicitud original, presentada el 12 de mayo. En el nuevo escrito, Lema solicita a la Cámara de Senadores que haga suyo el pedido de informes ante la falta de contestación del MTOP.

El planteo original estaba centrado en la creación de un ámbito formal de participación para discutir los proyectos de movilidad y transporte que se encuentran en estudio. Lema había propuesto que ese espacio funcionara durante 45 días y permitiera a organizaciones e instituciones interesadas presentar interrogantes, sugerencias y propuestas.

En el pedido, el senador señaló que la iniciativa surgió a partir de reuniones con distintas organizaciones, que manifestaron preocupación por el futuro de la movilidad en el área metropolitana y por las dificultades para acceder a información clara y actualizada sobre los proyectos en análisis.

Además, planteó que la planificación de la movilidad metropolitana no debería contemplar únicamente aspectos vinculados al transporte, sino también su impacto sobre el desarrollo urbano, el patrimonio histórico y arquitectónico, la cultura, la actividad social y comercial y la calidad de vida de la población.

Por eso, había solicitado al MTOP que informara si tenía previsto considerar la creación de ese ámbito formal de participación y, en caso afirmativo, cuál sería la fecha prevista para su convocatoria.

Render que mostró la Intendencia de Montevideo de cómo quedaría Avenida Italia con los ómnibus BRT Intendencia de Montevideo

"Falta de información"

Ahora, al reiterar el pedido, Lema sostuvo que “la falta de información y la incertidumbre son totales” y afirmó que los ciudadanos continúan pagando “el costo de un sistema que les hace perder tiempo, oportunidades y calidad de vida”.

“Los problemas del transporte metropolitano y del tránsito no son nuevos, se acumulan desde hace décadas y exigen decisiones serias, planificación y respuestas concretas. No es admisible que, frente a problemas que afectan todos los días a miles de personas, la respuesta sea el silencio”, afirmó.

El senador agregó que insistirá con la creación de un ámbito formal de participación para conocer los planes del gobierno, discutir las propuestas y reclamar soluciones.

“El Gobierno no puede seguir improvisando y debe encarar seriamente la movilidad en la zona metropolitana”, sostuvo.

A este reclamo se suman planteos realizados por el Foro de Movilidad, que también presentó pedidos de acceso a la información vinculados a la reforma del transporte metropolitano.