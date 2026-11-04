Proyecto de ley propone descuento de 50% en tarifa de UTE para instituciones deportivas amateurs: los detalles

Dos diputados del Partido Nacional presentaron recientemente un proyecto de ley que establece un descuento de 50% de la Tarifa General Simple de UTE para instituciones deportivas sin fines de lucro.

De acuerdo a la exposición de motivos, la iniciativa, presentada por los legisladores Fermin Farinha y Fabricio Nuñez, tiene el fin de "establecer un régimen de apoyo energético destinado a instituciones deportivas amateur de pequeña escala".

Asimismo, entienden que este proyecto busca complementar las políticas públicas ya existentes referidas al mejoramiento de la infraestructura de instituciones deportivas amateur "de menor dimensión".

Sin embargo, estos clubes deberán cumplir algunos requisitos para recibir la exoneración. Según se desprende del proyecto de ley, las instituciones deben tener como objeto principal "la práctica de una o más disciplinas deportivas". Además, deberán contar con menos de 250 socios activos y el valor de su cuota social debe ser menor a media Unidad Reajustable (U.R.), es decir, $974.

Logo de UTE. Foto: @UTE_ComCorp.

El proyecto de ley también detalla cómo sería el procedimiento de acceso a este beneficio en caso de que la normativa sea aprobada. Puntualizan que la instituciones interesadas deberán presentar ante UTE que tienen personería jurídica vigente, el reconocimiento como institución deportiva, la cantidad de socios activos, entre otros requisitos.

Por otro lado, el artículo 3 de la ley señala que la reglamentación "podrá establecer límites de consumo, potencia contratada" y otras condiciones para la aplicación del descuento. En caso de que el proyecto sea aprobado, deberá reglamentarse por el Poder Ejecutivo dentro de los 90 días luego de que sea promulgado.

Proyecto de ley ya fue presentado a la Coalición Republicana

En diálogo con El País, el diputado Nuñez explicó que el proyecto "va en la línea" del gobierno nacional, luego de que la Secretaría Nacional de Deportes presupuestara la iluminación de canchas de baby fútbol en varias partes del país.

"Eso está buenísimo, pero cae en los gobiernos departamentales o en las instituciones y eso es un limitante al pago de una tarifa eléctrica", dijo Nunez. Sostuvo que esto consiste en que el Estado "trata de ayudar a la institución", pero que de manera indirecta, "la recarga con una tarifa de UTE".

El legislador nacionalista puntualizó que el proyecto apunta a clubes deportivos y en particular a los de baby fútbol.

Con respecto a que los clubes que podrían acceder al descuento deben tener menos de 250 afiliados, Nuñez explicó que este límite de personas se debe a que "los clubes grandes" de Montevideo y el área metropolitana "tienen una gran cantidad de socios" en comparación con instituciones del interior del país.

Cancha de baby fútbol en Montevideo iluminada durante la noche. Foto: Intendencia de Montevideo.

"Es una cuestión de servicios, en muchos casos hay una contraprestación, y en los clubes del interior eso no existe, uno es socio porque es hincha, y aporta al club para que pueda tener un fondo para gastos básicos", añadió Nuñez, quien subrayó que esas instituciones "dependen de los gobiernos departamentales, de la venta de torta fritas o de una cantina".

El representante acotó que el hecho de que hayan clubes que tengan que recurrir a este tipo de actividades para pagar la tarifa de UTE "parece bastante contradictorio", tanto por parte de la oposición, así como del gobierno.

Nuñez ya planteó este proyecto a los partidos que integran la Coalición Republicana. Señaló que esta preocupación "es un común denominador" para representantes del interior del país.

"Tuvimos una instancia de reunión con Darío Castiglioni (director de UTE por la oposición), quien nos llevó a una reunión de asesoramiento jurídico", añadió Nuñez. El diputado reveló que existen antecedentes de descuentos de UTE para jubilados en una Rendición de Cuentas pasada.

"La idea es poner el tema arriba de la mesa, después el proyecto podrá modificarse o no tener andamiento", aseveró.