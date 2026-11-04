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El País Negocios Empresas

UTE impulsa un programa de formación dual junto a la UTU: ciclo de charlas informativas

El Bachillerato Técnico Profesional UTE-UTU es un programa de formación dual en "Operación, Mantenimiento y Maniobra en Baja, Media, Alta y Extra Alta Tensión".

04/11/2026, 10:49
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Trabajos de mantenimiento en la red de UTE

Este bachillerato está diseñado para salir a trabajar en el sector eléctrico.

Continúan las charlas informativas en UTU de Treinta y Tres, Aceguá, Melo y en el Instituto de Enseñanza de la Construcción en Montevideo.

Calendario y detalle:

Jueves 5 de noviembre 09:00 hs – Treinta y Tres

Jueves 5 de noviembre 19:00 hs - Aceguá

Viernes 6 de noviembre 09:00 hs – Melo

Martes 10 de noviembre 19:00 hs – IEC Montevideo

Para obtener más información: https://www.ute.com.uy/institucional/ute-y-la-sociedad/bachillerato-ute-utu

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