UTE impulsa un programa de formación dual junto a la UTU: ciclo de charlas informativas
El Bachillerato Técnico Profesional UTE-UTU es un programa de formación dual en "Operación, Mantenimiento y Maniobra en Baja, Media, Alta y Extra Alta Tensión".
Este bachillerato está diseñado para salir a trabajar en el sector eléctrico.
Continúan las charlas informativas en UTU de Treinta y Tres, Aceguá, Melo y en el Instituto de Enseñanza de la Construcción en Montevideo.
Calendario y detalle:
Jueves 5 de noviembre 09:00 hs – Treinta y Tres
Jueves 5 de noviembre 19:00 hs - Aceguá
Viernes 6 de noviembre 09:00 hs – Melo
Martes 10 de noviembre 19:00 hs – IEC Montevideo
Para obtener más información: https://www.ute.com.uy/institucional/ute-y-la-sociedad/bachillerato-ute-utu
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