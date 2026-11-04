UTE impulsa un programa de formación dual junto a la UTU: ciclo de charlas informativas

Este bachillerato está diseñado para salir a trabajar en el sector eléctrico.

Continúan las charlas informativas en UTU de Treinta y Tres, Aceguá, Melo y en el Instituto de Enseñanza de la Construcción en Montevideo.

Calendario y detalle:

Jueves 5 de noviembre 09:00 hs – Treinta y Tres

Jueves 5 de noviembre 19:00 hs - Aceguá

Viernes 6 de noviembre 09:00 hs – Melo

Martes 10 de noviembre 19:00 hs – IEC Montevideo

Para obtener más información: https://www.ute.com.uy/institucional/ute-y-la-sociedad/bachillerato-ute-utu