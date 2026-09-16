Presidencia donó muebles en desuso de la residencia de Suárez y Reyes al Regimiento Blandengues de Artigas

La Presidencia de la República autorizó la donación de 11 roperos que se encontraban en desuso en la residencia de Suárez y Reyes, según una resolución firmada el 15 de setiembre por el director general de la Presidencia de la República, Diego Pastorín.

De acuerdo con el documento, el pedido surgió a partir del interés del Regimiento Blandengues de Artigas en recibir equipamiento que ya no era utilizado por la residencia presidencial. La División Logística e Infraestructura de la Presidencia informó que los bienes tenían un valor total estimado de $ 5.300.

La donación comprende 10 roperos de madera y un ropero de metal, todos identificados con código S/N. La resolución establece previamente que los bienes fueran declarados formalmente “fuera de uso” y luego autoriza su entrega al Regimiento Blandengues de Artigas, Caballería N.º 1.

El documento señala que la medida se adopta al amparo de las disposiciones del Texto Ordenado de la Contabilidad y Administración Financiera del Estado (TOCAF) y de los decretos correspondientes a la administración de bienes muebles estatales.

La resolución dispone además que se notifique y comunique la decisión y que las actuaciones pasen a la División Financiero Contable.

Residencia de Suárez y Reyes. Foto: Fernando Ponzetto.

Casona desocupada

El presidente Yamandú Orsi decidió, antes de asumir el cargo, no mudarse a Suárez y Reyes y seguir viviendo con su familia en Salinas (Canelones). La vieja casona volvió a ser ocupada por un presidente y su familia en 2020 cuando Luis Lacalle Pou decidió vivir allí junto a su esposa y sus hijos. Sin embargo, a mediados de 2024 la casa volvió a quedar vacía cuando el entonces presidente se mudó a un apartamento en Carrasco, meses después de separarse de Lorena Ponce de León.

Antes de Lacalle Pou, el último presidente que la utilizó fue Jorge Batlle. Después, desde el año 2005, ni Tabaré Vázquez en sus dos mandatos, ni José Mujica vivieron ahí.

En el caso de Orsi, ha mantenido encuentros con dirigentes políticos locales e internacionales en la casona.