Rafael Porzecanski, director de Opinión Pública y Estudios Sociales de Opción, analizó en entrevista con En Clave País los resultados de una encuesta que difundió este viernes en el mismo streaming y que colocan al Partido Nacional por encima del Frente Amplio en preferencias partidarias de cara a las próximas elecciones nacionales, aunque todavía no está definida la grilla de candidatos presidenciales.

El estudio de opinión pública, correspondiente al cuarto trimestre de 2026, indica que el Partido Nacional tiene 35% de preferencias partidarias, el Frente Amplio 29%, el Partido Colorado 6%, Identidad Soberana 3%, Cabildo Abierto 2% y el Partido Independiente también 2%. Otros partidos suman 2% mientras que los votos en blanco, anulados o a ninguno suman 14%. Finalmente, 8% no sabe o no contesta.

Se trata de un estudio que se realizó en dos etapas, con 401 encuestas entre el 1 y el 7 de octubre y otras 402 entre el 2 y el 5 de noviembre, con una muestra total de 803 casos mediante encuestas telefónicas de alcance nacional. La pregunta fue la siguiente: "Imagine que hubiera elecciones el próximo domingo, en ese caso ¿a cuál de los siguientes partidos políticos votaría?".

Preferencias partidarias según la última encuesta de Opción presentada este viernes 27 de noviembre de 2026. Foto: cedida a El País

Coalición Republicana vs. Frente Amplio en la última encuesta de Opción

En comparación con una encuesta similar realizada en el primer trimestre del año, cuando tanto el Partido Nacional como el Frente Amplio tenían 32%, los blancos sumaron tres puntos porcentuales y el oficialismo perdió tres, mientras que el Partido Colorado perdió uno y el resto de los partidos sumaron uno.

En referencia a las elecciones de 2024, cuando el Frente Amplio tuvo 44% en octubre con Yamandú Orsi como candidato presidencial, la caída sería de 15 puntos. El aumento del Partido Nacional sería de ocho puntos y la caída del Partido Colorado sería de diez. En tanto crecen considerablemente las opciones del voto en blanco o anulado y la cantidad de personas que no saben o no contestan la pregunta.

En preferencias por bloques, al tiempo que el Frente Amplio tiene 29% los partidos de la Coalición Republicana juntos (Nacional, Colorado e Independiente) suman 43%, una diferencia de 14 puntos.

Comparación de las preferencias partidarias entre el primer y el cuatro trimestre de 2026, según Opción.

La evaluación de Rafael Porzecanski sobre la situación del Frente Amplio y el Partido Nacional

Durante la entrevista en la que presentó la encuesta, Porzecanski se refirió al grupo de 22 puntos porcentuales que afirma que votará en blanco o anulado o que todavía no se ha definido por ningún partido. Allí puede haber votantes del Frente Amplio en 2024 pero, ¿con qué características?

Según dijo, los desencantos con el gobierno del electorado de izquierda no suelen traducirse en una intención de voto hacia partidos que hoy integran la Coalición Republicana. "El Frente Amplio ha sido muy eficaz en evitar las fugas por izquierda", señaló y puso como ejemplo formaciones como Unidad Popular, que no han tenido éxito. En cambio, el electorado que sí puede haber fugado hacia los indecisos, blancos o nulos "es un electorado más hacia la derecha, del costado derecho del Frente Amplio, o del costado no ideologizado, que no se identifica en términos de izquierda o derecha, se puede sentir por momentos más identificado con el Frente Amplio y por momentos más identificado con la coalición".

De todas formas, consideró naturales dos cosas: primero, la cantidad de gente indecisa o sin definición partidaria, porque "después eso baja, cuando se va acercando el período va tomando decisiones". En segundo lugar, también consideró ya una tendencia que los oficialismos pierdan votos.

Rafael Porzecanski presenta encuesta de Opción en entrevista con En Clave País. Foto: Nahuel Arrué

"Los oficialismos pierden votos de una elección hacia otra, el tema es cuánto. Les ha pasado a todos. Tiene sentido que haya más votantes del Frente Amplio que hoy prefieran partidos de la coalición que viceversa, el tema es el grado: si es muy bajo, de pronto el oficialismo puede ganar la elección", evaluó Porzecanski.

Sin embargo, el director de Opción planteó que este escenario del segundo trimestre de 2026, a dos años de la elección anterior y a tres de la próxima, se parece mucho al de 2016, tres años antes de que la llamada informalmente "coalición multicolor" venciera al Frente Amplio con Luis Lacalle Pou a la cabeza.

"El escenario se parece notoriamente más al que había en el cuarto trimestre de 2016, donde la coalición aventajaba al Frente Amplio por 40 contra 25, no estaba Cabildo Abierto pero sí el Partido de la Gente de Edgardo Novick. Hace cinco años, en 2021 era de gran paridad, 40 a 39", dijo también en referencia a la última elección, que ganó el Frente Amplio con Orsi como candidato.

Rafael Porzecanski presenta encuesta de Opción en entrevista con En Clave País. Foto: Nahuel Arrué

La gran incógnita es quiénes serán los candidatos. Hay una "incógnita adicional" en este escenario y es si va a haber lema único en la Coalición Republicana, algo que algunos dirigentes ya discuten.

La gran diferencia entre el Partido Nacional y el Partido Colorado

Dentro de la oposición, el Partido Nacional está bastante por de los números de la pasada elección, situación contraria a la que sucede con el Partido Colorado. El director de Opción dijo que esta suele ser una norma porque los blancos tienen "una marca como partido más fuerte" que la de los colorados, y mientras no hay candidaturas en juego, se hace notar.

"El Partido Colorado en las últimas elecciones supera esa debilidad partidaria y logra traerse algún votante más cerca del Partido Nacional como partido pero que le gustaba más la candidatura colorada", dijo. No obstante, el factor Lacalle Pou puede cambiar este panorama.

"La gran pregunta es si Lacalle Pou, que es el líder más popular de la Coalición Republicana, decide ser candidato por el Partido Nacional, ¿le va a pasar lo mismo al Partido Nacional o esta vez incluso puede llegar a tener una intención de voto superior a la preferencia partidaria?", planteó.

Además, "un escenario con Lacalle Pou candidato instala un desafío importante a los otros partidos de la Coalición Republicana porque tendrían que competir contra una candidatura que en términos de popularidad está muy distanciada de otros líderes de la coalición".