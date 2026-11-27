El Partido Nacional supera al Frente Amplio en preferencias partidarias a falta de tres años para las elecciones de 2029, según la última encuesta de Opción presentada este viernes en el streaming En Clave País. El estudio introduce una novedad ya que desde 1999 hasta 2024 la coalición de izquierda fue la fuerza política más votada sucesivamente en cada uno de los comicios, aunque sus fórmulas perdieron dos balotajes, uno en 1999 y otro en 2019.

Preferencias partidarias cuarto trimestre 2026: los números de Opción

El estudio de opinión pública, correspondiente al cuarto trimestre de 2026, indica que el Partido Nacional tiene 35% de preferencias partidarias, el Frente Amplio 29%, el Partido Colorado 6%, Identidad Soberana 3%, Cabildo Abierto 2% y el Partido Independiente también 2%. Otros partidos suman 2% mientras que los votos en blanco, anulados o a ninguno suman 14%. Finalmente, 8% no sabe o no contesta.

Se trata de un estudio que se realizó en dos etapas, con 401 encuestas entre el 1 y el 7 de octubre y otras 402 entre el 2 y el 5 de noviembre, con una muestra total de 803 casos mediante encuestas telefónicas de alcance nacional.

La pregunta fue la siguiente: "Imagine que hubiera elecciones el próximo domingo, en ese caso ¿a cuál de los siguientes partidos políticos votaría?".

Comparación de las preferencias partidarias entre el primer y el cuatro trimestre de 2026, según Opción.

En comparación con una encuesta similar realizada en el primer trimestre, cuando tanto el Partido Nacional como el Frente Amplio tenían 32%, los blancos sumaron tres puntos porcentuales y el oficialismo perdió tres, mientras que el Partido Colorado perdió uno y el resto de los partidos sumaron uno.

En comparación con las elecciones de 2024, cuando el Frente Amplio tuvo 44% en octubre con Yamandú Orsi como candidato presidencial, la caída sería de 15 puntos. El aumento del Partido Nacional sería de ocho puntos y la caída del Partido Colorado sería de diez. En tanto crecen considerablemente las opciones del voto en blanco o anulado y la cantidad de personas que no saben o no contestan la pregunta.

Coalición Republicana vs. Frente Amplio: bloques, migración y candidaturas

En preferencias por bloques, al tiempo que el Frente Amplio tiene 29% los partidos de la Coalición Republicana juntos (Nacional, Colorado e Independiente) suman 43%, una diferencia de 14 puntos.

En el análisis incluido en la encuesta, Opción indica que "si bien conocer las preferencias partidarias a través de un escenario simulado de intención de voto es relevante, no debe equipararse este enfoque a una estimación integral de la intención de voto".

Álvaro Delgado y Fernando Pereira, presidentes del Partido Nacional y el Frente Amplio respectivamente. Archivo El País.

"La razón principal es que las preguntas de intención de voto partidaria no abordan el otro ingrediente central de la oferta electoral: las candidaturas presidenciales. Dado que los uruguayos votan no solo en función de sus cercanías partidarias sino también según su sintonía con los principales líderes políticos, para un abordaje integral de las preferencias electorales sería necesario incorporar una grilla concreta de candidatos presidenciales posibles para cada partido", indica Opción.

La encuesta también incluye en el análisis que "el crecimiento del Partido Nacional y el descenso del Partido Colorado respecto a la elección previa ha sido una constante de los ciclos electorales recientes, reflejando probablemente la mayor solidez de la 'marca partidaria' nacionalista". Sin embargo, en elecciones recientes "el Partido Colorado logró compensar parcialmente esta desventaja mediante su oferta de candidaturas", y a la inversa "el Partido Nacional ha votado sistemáticamente por debajo de sus preferencias en tiempos preelectorales".

Con respecto a las elecciones de 2024, Opción señala que entre quienes votaron al Frente Amplio "un 69% continúa apoyándolo, un 16% prefiere ahora a alguno de los tres partidos que integran la Coalición Republicana y el 15% restante prefiere otro partidos o se encuentra indefinido". "En términos de migración neta hablamos, aproximadamente, de seis puntos del electorado total", explica el estudio, que señala que hay mayor "fidelización" en la Coalición Republicana, porque el 76% se mantiene en el bloque y hacia el Frente Amplio se va solo el 2%.