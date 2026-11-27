El ministro de Asuntos Exteriores de Taiwán, Lin Chia-lung, cuestionó este viernes las reticencias de Uruguay, Argentina y Bolivia a profundizar sus vínculos extraoficiales con la isla, en medio de la campaña de presión diplomática que ejerce China. Durante un encuentro con medios de habla hispana, el jerarca expresó su voluntad de fortalecer la cooperación con el Mercosur para impulsar el desarrollo tecnológico regional y proyectar esos beneficios hacia el resto del mundo.

En su análisis sobre la región, el canciller señaló que ha promovido activamente la creación de una cámara comercial del Río de la Plata, pero advirtió que las autoridades locales muestran poco interés en avanzar. "Lamentablemente" los funcionarios uruguayos "son bastante reservados" frente a la iniciativa, afirmó el ministro, quien consideró que con esa postura "están perjudicando sus intereses".

El titular de la cartera diplomática también apuntó contra la administración de Javier Milei por el bloqueo a los acercamientos bilaterales desde Buenos Aires. Según relató, pese a la intención de Taipéi de estrechar los vínculos extraoficiales con Argentina, la Cancillería de ese país se ha opuesto de forma tajante y vehemente a cualquier tipo de avance.

"Insto a la Cancillería argentina a tener en cuenta que, aunque no tengamos lazos diplomáticos oficiales, podemos desarrollar vínculos sustantivos", sostuvo Lin. El funcionario remarcó además la complementariedad existente entre el potencial agroganadero y minero sudamericano y el liderazgo tecnológico de Taiwán.

Para el representante asiático, el objetivo central pasa por explorar mecanismos que permitan otorgar un mayor valor añadido a la producción local. "Desde que el presidente Milei tomó posesión lo hemos intentado, pero en vano: no hemos podido tener buenos canales (de comunicación), y es una pena que no podamos hacer en Argentina lo que hemos hecho en Paraguay", lamentó.

Isla de Taiwán. Fotos: AFP fotos

El reclamo sobre Bolivia y el aislamiento diplomático de la isla

Respecto a la situación con La Paz, el ministro defendió la necesidad de instalar una oficina de representación de Taipéi para agilizar la gestión de visados y ampliar la cooperación bilateral. Esa apertura permitiría, entre otras medidas, que ciudadanos bolivianos accedan a los cursos de formación que el gobierno isleño dicta en el vecino Paraguay.

Lin vinculó directamente el estancamiento de las relaciones con la influencia de Pekín en la región andina. "Bolivia es una nación con una enorme riqueza minera, pero esta riqueza debe redundar en beneficio del desarrollo de la ciudadanía y no ser controlada por China (...). Yo me pregunto, un país que es territorialmente no pequeño, como Bolivia, ¿por qué se somete al control de China?", cuestionó el jefe de la diplomacia taiwanesa.

En la actualidad, la isla mantiene relaciones diplomáticas plenas únicamente con doce Estados en todo el mundo. Siete de esos aliados se ubican en América Latina y el Caribe: Paraguay, Guatemala, Belice, Haití, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves.

Frente al aislamiento internacional impulsado por el gobierno chino, Taipéi ha buscado compensar la falta de reconocimiento formal mediante el fortalecimiento de sus lazos comerciales y extraoficiales con potencias como EE.UU., Japón y diversos países integrantes de la Unión Europea.

Con información de EFE