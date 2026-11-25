Las hileras de bloques de apartamentos amarillos idénticos tienen cuatro pisos de altura cada uno y llevan un nombre de otra época: Aldea Patriótica N° 5. Uno de los apartamentos deteriorados pertenecía a la familia de Alice Huang, cuyo padre trabajaba como oficinista en un extenso complejo de fábricas de armas en Nanzhushan, un pueblo enclavado en las colinas de la provincia de Hunan, en el sur de China.

El complejo también tenía un número: Fábrica Estatal N.º 282. Fabricaba de todo, desde granadas de mano hasta piezas para misiles guiados, y bajo la economía planificada de estilo soviético de China, la vida en la zona giraba en torno a ella.

Hoy en día, la ciudad ha perdido su esplendor. El complejo fabril aún se conserva, pero tras los despidos masivos en las empresas estatales, muchos jóvenes comenzaron a marcharse. A mediados de la década de 2000, uno de ellos fue Huang, quien, proveniente de esta decadente ciudad industrial, ascendió al círculo íntimo del hombre detrás del auge de la inteligencia artificial en Estados Unidos, y se vio inmerso en medio de una crisis geopolítica.

El New York Times reconstruyó la vida de Huang mediante visitas a la aldea de Nanzhushan y a cuatro países, basándose en documentos internos de la empresa, registros corporativos y entrevistas con más de una docena de personas que la conocían. Huang no ha respondido a las solicitudes de comentarios. El reportaje revela detalles inéditos sobre su infancia, educación y negocios, que demuestran cómo la vida de Huang ha estado entrelazada con el complejo militar-industrial de China desde su niñez.

Los servicios de inteligencia estadounidenses creen que Huang estuvo en contacto con un funcionario del Ministerio de Seguridad del Estado de China desde la primavera de 2025 hasta este año. Ese período coincidió, al menos parcialmente, con el tiempo en que supuestamente mantuvo una relación extramatrimonial con Jensen Huang, director ejecutivo del gigante estadounidense de semiconductores Nvidia.

También coincidió con importantes compras de chips avanzados de Nvidia por parte de su empresa, Megaspeed. Las agencias de inteligencia estadounidenses también han reunido pruebas de que su socio comercial, Kang Wei, a quien a menudo se presentaba como su esposo, trabajaba para la misma agencia de espionaje china.

Esos contactos llevaron a algunos funcionarios estadounidenses a sospechar que Jensen Huang, quien renunció como director ejecutivo de Nvidia el 12 de noviembre, había sido blanco de una operación de inteligencia china, algo que Pekín niega. El caso intensificó la preocupación en Washington sobre los esfuerzos de Pekín por adquirir chips estadounidenses avanzados y acelerar sus ambiciones en inteligencia artificial.

Las acusaciones contra Alice Huang siguen teniendo repercusión. El lunes, en un giro inesperado, el consejo de administración de Nvidia restituyó a Jensen Huang como director ejecutivo tras la presión del presidente Donald Trump. A pesar del apoyo del presidente, se espera que Jensen Huang y sus vínculos con Alice Huang sean objeto de un minucioso escrutinio en el Congreso la próxima semana, cuando comparezca ante tres comisiones.

Director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang. Foto: AFP

Criado en un pueblo de armas

Desde su infancia, la vida de Alice Huang estuvo rodeada por el aparato de defensa chino. Asistió a una escuela para hijos de trabajadores de una fábrica de armas propiedad de una empresa estatal sancionada repetidamente por el gobierno estadounidense.

Huang ya había establecido sus propios vínculos con el gobierno chino cuando era adulta. Trabajó brevemente para la emisora estatal china y posteriormente realizó una inversión que la conectaría con el hijo de un ex viceprimer ministro chino. Como empresaria, se mantuvo dentro de la órbita del Estado, consiguiendo el respaldo y la financiación de funcionarios del gobierno local para un negocio que servía a los imperativos estratégicos de Pekín.

A través de una red de relaciones familiares y comerciales que le dieron acceso a los chips de Nvidia, está vinculada a contratistas de defensa estatales chinos que abastecen al Ejército Popular de Liberación.

La historia de la hija de un obrero de una fábrica rural china, que se vio envuelta en una lucha global por la tecnología y el espionaje, es una historia de ambición, reinvención y del ascenso de China desde un monótono estado socialista hasta convertirse en una brillante potencia mundial.

Alice Huang creció a la sombra de Mao Zedong, cuyo lugar de nacimiento se encuentra a tan solo 20 minutos en coche. Su padre trabajaba en la planta local, que forma parte de Jiangnan Industries Group, una filial del proveedor militar Norinco.

Según los miembros del comité vecinal, asistió a escuelas locales, donde era buena estudiante, pero no destacaba entre las mejores de su clase. Posteriormente, se matriculó en una escuela de enfermería en la cercana ciudad de Xiangtan, según una estudiante actual llamada Joanna, quien afirmó que una profesora había descrito a Alice Huang como graduada.

Tras graduarse, Huang, que cumplirá 44 años el mes que viene, hizo lo que hicieron decenas de millones de chinos de su generación: dejó la vida en un pueblo pequeño en busca de mejores oportunidades en ciudades más grandes como Pekín y Shanghái.

Durante más de dos décadas, se convirtió en una ejecutiva que viajaba por todo el mundo, supervisando Megaspeed, una empresa con sede en Singapur que compró chips avanzados de Nvidia por valor de miles de millones de dólares.

El exdirector ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang. Foto: Jeon Heon-Kyun/EFE.

Sin embargo, fue difícil reconstruir detalles de su infancia. Los aldeanos murmuraban sobre la familia; algunos la recordaban, pero nadie pudo identificar la casa exacta donde creció. Los funcionarios locales discrepaban sobre los antecedentes de su madre.

Dos periodistas del Times entrevistaron a líderes de la aldea y a varios residentes antes de que la policía interrumpiera su reportaje y los llevara a la comisaría más cercana para interrogarlos.

Cuando tenía veintitantos años, Alice Huang ya había dejado Nanzhushan. Trabajaba para la televisión estatal en el canal principal de la emisora estatal china, según un currículum en línea y una antigua compañera de clase.

En 2006, ingresó en la Universidad Bautista de Hong Kong para cursar una maestría en gestión de medios. El programa era nuevo y atrajo a muchos estudiantes de China continental, quienes, según recordó un antiguo profesor, a menudo estaban allí por motivos ajenos a la educación. Hong Kong era una puerta de entrada al mundo, con internet abierto y fácil acceso a los viajes.

Una compañera de clase comentó que solía vestir ropa de diseñador, en contraste con los vaqueros y las camisetas que usaba la mayoría de los demás estudiantes. Según esta persona, faltaba a clase con frecuencia, y muchos estudiantes sospechaban que sus contactos en China la mantenían en la escuela.

En 2010, ella y su hermana mayor, Huang Yu, registraron una empresa en la dirección de un edificio dentro de un campo de golf privado en Pekín. Su padre, Huang Guobin, que para entonces ya estaba jubilado, figuraba como supervisor de la empresa en los registros corporativos chinos.

El campo de golf era un imán para funcionarios gubernamentales y empresarios que buscaban su favor. Su restaurante servía aleta de tiburón, y su chef había trabajado en el recinto amurallado donde los líderes chinos reciben a jefes de Estado, según informes de la prensa china.

Un alto funcionario de aviación civil fue sancionado en una ocasión por aceptar más de 50 rondas de golf gratuitas en ese campo. No está claro a qué se dedicaba el negocio familiar Huang. En 2012, declaró ingresos de tan solo unos 4.500 dólares. En 2014, Alice Huang transfirió su participación a su hermana. Pronto, las hermanas Huang se embarcaron en proyectos mucho más ambiciosos.

Una persona que pasa junto al letrero con el logotipo de NVIDIA Foto: EFE/Ritchie B. Tongo

La autopista de los centros de datos

Nanzhushan, la ciudad natal de Alice Huang, se encuentra junto a la autopista G60. Si se sigue esta autopista unos 1126 kilómetros hacia el noreste, termina en Shanghái, pasando en sus últimos kilómetros por un conjunto de gigantescos centros de datos en el distrito de Songjiang.

Allí, dejó su huella con un extenso centro de datos equipado con chips de IA estadounidenses de última generación. El proyecto también la puso en contacto con Jensen Huang, de Nvidia.

A mediados de la década de 2010, Alice Huang se encontraba en Shanghái. En reuniones, presentó a Kang Wei, un conocido financiero, como su esposo. Juntos invirtieron en una red de empresas con propiedad, accionistas e información de contacto superpuestos, según consta en los registros corporativos y los archivos de WireScreen, una plataforma de datos.

Invirtió su dinero junto al de algunos de los financieros más sofisticados y con mayores conexiones políticas de China. En un momento dado, utilizó una empresa fantasma caribeña para invertir en un fabricante chino de dispositivos médicos antes de su salida a bolsa, según consta en un documento presentado ante la Bolsa de Hong Kong. Entre los demás inversores se encontraba un fondo fundado por el hijo de Liu He, quien entonces era viceprimer ministro de China y miembro del Politburó, el órgano de gobierno del Partido Comunista.

Alice Huang (en el centro) asiste una cena ofrecida por el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang (a la derecha, vestido de negro). Foto: AFP

Inicialmente, Alice Huang era propietaria de una participación clave en la cadena de televisión. En 2017, al igual que con la empresa de golf, transfirió su participación a su hermana mayor.

Durante la pandemia de COVID-19, Alice Huang y Kang colaboraron en el desarrollo de un centro de datos con el apoyo del gobierno local, un proyecto que la convirtió en un contacto potencialmente útil para el Ministerio de Seguridad del Estado. Una vez finalizado, el proyecto, denominado Centro de Computación Avanzada de IA del Delta del Río Yangtsé, contaba con chips Nvidia y ofrecía capacidad de procesamiento en régimen de arrendamiento a empresas.

El centro de datos y una empresa creada para adquirir servidores Nvidia y alquilar capacidad de procesamiento, llamada Century Litong, pronto se convirtieron en un eslabón clave en la cadena de suministro de chips. Estos flujos se canalizaban a través de una red de empresas vinculadas a contratistas militares chinos, como la Corporación de la Industria de Aviación de China, el conglomerado estatal chino de defensa y aeroespacial, y un laboratorio de IA vinculado al Ejército Popular de Liberación.

Tras la reapertura de las fronteras después de la pandemia, la pareja buscó oportunidades en el extranjero. En 2022, el equipo de ventas de Nvidia presentó a Alice Huang al gigante tecnológico chino Alibaba. Ella y Kang comenzaron a presentar a inversores una propuesta para comprar chips de Nvidia, instalarlos en el sudeste asiático y vender la capacidad de procesamiento de IA a empresas chinas.

En 2023, Alice Huang utilizó una empresa de las Islas Vírgenes Británicas para comprar una filial singapurense de 7Road, una empresa de videojuegos. Esta se convirtió en Megaspeed.

El gobierno estadounidense había comenzado a endurecer las restricciones a la venta de chips de IA avanzados a China, lo que llevó a las empresas a romper sus vínculos con el continente. Alice Huang empezó a forjarse una imagen de ejecutiva internacional. Publicaba fotos suyas bebiendo vino en restaurantes de lujo por toda Asia junto a Jensen Huang y magnates de la cadena de suministro de chips y electrónica de la región.

Para quienes los rodeaban, sus conexiones con China eran evidentes. En una presentación de 2025, su negocio de centros de datos anunciaba centros informáticos que operaban en Shanghái, Shenzhen, Anhui y Sichuan (China); Malasia; Tailandia; e Indonesia, una combinación de ubicaciones que conectaba una red de centros de datos en China con otra en el sudeste asiático, donde se podían adquirir los chips Nvidia más avanzados.

Aunque la relación con Jensen Huang aún no era pública, las agencias de inteligencia estadounidenses habían identificado a Alice Huang como informante del Ministerio de Seguridad del Estado de China. Para el otoño de 2025, Trump ya había sido informado sobre esta información.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, en Washington D.C. Foto: AFP

"Todos estamos chismorreando"

La repentina notoriedad de Alice Huang ha llegado hasta Nanzhushan.

El gerente de una tienda comentó que los vecinos habían estado hablando de la noticia en voz baja. Si bien la cobertura no ha sido censurada de forma generalizada, el tema sigue siendo delicado.

En la Aldea Patriótica No. 5, la gente era menos cautelosa.

“Todos estamos hablando de ello”, admitió un vecino de apellido Zheng, que en su día fabricó granadas de mano en la fábrica. Otro residente comentó que muchos habían estado hablando de su aspecto.

En la cercana Xiangtan, un hombre de apellido Han dijo que admiraba a Alice Huang. Los tiempos han sido difíciles y cada vez es más complicado para la gente del lugar ganar dinero, comentó. Que una persona de la zona pudiera hacerse rica era impresionante.

“No me importa si es la amante de Jensen Huang”, dijo. “Es genial porque es una empresaria exitosa”. Por Paul Mozur, Keith Bradsher, Mara Hvistendahl, Michael Forsythe y Ana Swanson