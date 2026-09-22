Pit-Cnt prepara celebración por los 60 años de la CNT, hito fundacional en la unificación de la central obrera

Aunque Uruguay fue uno de los pocos países que conmemoró el Día de los Trabajadores el 1° de mayo de 1890, en un acto en homenaje a los mártires de Chicago, ejecutados en 1887, la historia del movimiento obrero uruguayo estuvo marcada por divisiones, conflictos e incluso enfrentamientos, particularmente entre anarquistas o anarcosindicalistas —las primeras corrientes en organizarse— y comunistas, que emergieron con mayor fuerza tras la Revolución Rusa.

Varias décadas después, en 1983, un grupo de sindicatos organizó el primer acto masivo por el 1° de mayo durante la dictadura y dio nacimiento al Plenario Intersindical de Trabajadores, más conocido como PIT. Un año después, el PIT se unió a la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) bajo el lema “un solo movimiento sindical”, con lo que finalmente se consolidó la unificación del movimiento obrero organizado en el país, tras varios intentos que habían fracasado a lo largo del siglo XX y la creación de varias organizaciones sindicales (la Federación Obrera Regional Uruguaya, la Unión Sindical Uruguaya, la Confederación General del Trabajo del Uruguay, entre otras) que fueron quedando por el camino.

En este marco, la central sindical organiza para setiembre, octubre y noviembre una serie de actividades en conmemoración de los 60 años de la creación de la CNT, un hito fundacional para la unificación del movimiento obrero uruguayo luego de un largo periplo de dispersión ideológica. José D’Elía fue su primer presidente.

Según un documento elaborado por la central sindical, al que accedió El País, el objetivo de dichas actividades que tendrán lugar en las próximas semanas será “poder transmitir el camino que implicó la conformación del Pit-Cnt”, que implicó la unión entre una nueva dirigencia surgida durante los años de la dictadura y la vieja camada de líderes sindicales que había surgido en la década de 1950 (León Duarte, Héctor Rodríguez, Enrique Rodríguez, Gerardo Cuestas), pero que había sufrido el exilio, la proscripción o el encarcelamiento.

“La unidad sindical que dio origen a la CNT fue el resultado de un proceso que comenzó varios años antes. Entre 1959 y 1961 se creó la Central de Trabajadores del Uruguay, mientras que en 1964 comenzó a funcionar la Mesa Representativa de la CNT. En 1965, el Congreso del Pueblo reunió a organizaciones sindicales, estudiantiles y cooperativas para discutir los principales problemas del país. El paso decisivo fue el 1° de octubre de 1966, con el Congreso de Unificación Sindical. Allí nació la CNT, que reunió bajo una misma central a organizaciones con distintas historias y corrientes”, recuerda el documento.

Para las actividades previstas —incluirá una gala en el Teatro Solís, entre otras—, que tendrán como instancia principal una jornada prevista para el 1.º de octubre en las inmediaciones de su sede central (Jackson 1283), el Pit-Cnt destaca como algunos de los principales hechos a conmemorar en su historia la huelga general de 1973; el acto del 1º de mayo de 1983; la campaña contra la ley de Empresas Públicas, en 1992; el referéndum contra la ley que habilitó la asociación de Ancap con privados, en 2003; el regreso de los Consejos de Salarios; la militancia por la derogación de artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC); y, finalmente, la campaña por el plebiscito de reforma de la seguridad social.