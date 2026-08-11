"No hay que estar tan feliz con las palmaditas del FMI": Pit-Cnt pide más fondos en Rendición y apunta a Oddone

El Pit-Cnt desarrolló este martes el cuarto paro general parcial del gobierno de Yamandú Orsi con una batería de reclamos, a poco de la votación del proyecto de ley de Rendición de Cuentas en Diputados, que incluyó un nuevo pedido de aplicar una reforma laboral, una reforma tributaria de segunda generación, y una Estrategia Nacional de Desarrollo.

Tras una movilización que partió desde la explanada de la Universidad de la República hasta la intersección de las calles Daniel Fernández Crespo y Madrid, frente al Palacio Legislativo, hubo un acto con tres oradores (Sergio Sommaruga, Laura Martínez y Martín Ford). Estuvo en el escenario, sin hablar, el titular de la central sindical, Marcelo Abdala, y en el público el senador comunista Óscar Andrade.

“Nos bombardean con que el Uruguay no soporta más impuestos. Es verdad. Pero es verdad para vos, que el 30% de tu ingreso se te va en el pago de impuestos. Los laburantes, los jubilados, no pueden pagar más impuestos. Pero los más ricos, pagan entre un 8% y 10% menos que vos, que laburás todos los días”, resaltó Sommaruga, sobre la intención de aplicar una “progresividad fiscal”.

“Esa cuestión tiene que ser modificada. Tiene que haber mucho más justicia tributaria. Que se acaben las vacaciones fiscales para los multimillonarios, y que avance el 1% para los más ricos. No hay que estar tan feliz con las palmaditas del FMI, porque el que va a estar siempre al costado del fogón sosteniendo las luchas es el movimiento sindical, no el Fondo Monetario”, acotó, en alusión a la reciente visita de la máxima autoridad del FMI, Kristalina Georgieva.

Sommaruga añadió que la reforma tributaria “moderna y democrática” que propone el Pit-Cnt está vinculada con la “fiscalidad robótica”, que implica que “cada vez que se incorpore tecnología en el trabajo se tribute”, para intentar paliar el “desfinanciamiento” de la seguridad social, y que más trabajadores se queden “sin trabajo” por el impacto tecnológico.

“No estamos en contra de la tecnología, sino de esclavizar trabajadores en beneficio de la ganancia que deja la tecnología en manos del capital (…) si no dentro de pocos años no nos van a hacer laburar (hasta los) 65 años, sino hasta los 70 y 75 años. Esta lucha es de sobrevivencia de la clase trabajadora”, enfatizó el integrante del sindicato de colegios privados (Sintep).

“Cuando luchamos por ampliar la rendición de cuentas para financiar derechos sociales que mejoren la calidad de vida de la gente. ¿Qué nos dicen? Que somos el pasajero 33. Que no somos los pilotos del avión. Pero para nosotros, que somos los que laburamos, los que mandan son los pasajeros 33, no los dueños de la aerolínea”, desafió Sommaruga.

Acto por paro general parcial del 11 de agosto de 2026. Foto: Leonardo Mainé.

Con este aspecto, el sindicalista aludió a dichos del ministro de Economía, Gabriel Oddone, quien respondió a las críticas del Pit-Cnt luego que el Poder Ejecutivo desestimase la creación de un organismo estatal para administrar las cuentas de ahorro individual que manejan hoy las AFAP.

El jerarca planteó que no estaban dadas las condiciones para ese cambio, e hizo un paralelismo de la medida con el aterrizaje de un avión. Quien sabe si puede o no descender, dijo, es el presidente de la República o el ministro de Economía y no “el pasajero de la fila 33”, dijo.

En relación a la no concreción de un organismo estatal citado, Martínez, miembro del sindicato de Fancap, apuntó que “los acuerdos en el Diálogo Social están para cumplirse”. Y cuestionó: “¿Por qué las AFAP siguen cobrando comisiones de dinero de los trabajadores antes de desarrollar inversión alguna?”.

Por otro lado, Ford, integrante del sindicato bancario (AEBU), apuntó con que faltan más recursos en esta Rendición de Cuentas para que “se concrete el compromiso de 6% del PIB para educación y 1% para investigación”, en referencia a que el incremento planteado por el Poder Ejecutivo se aleja de las solicitudes presupuestales.

Estudiantes abuchearon a integrantes del Pit-Cnt

Un grupo de centros de estudiantes de liceos, magisterio e IPA abuchearon a representantes del Pit-Cnt cuando finalizó el acto, reclamando que no los dejaron hablar en el estrado. “¡Ahí están, ellos son, alcahuetes del patrón!”, cantaron varios jóvenes, con cornetas y un megáfono, mientras Sommaruga daba una rueda de prensa. Según la versión de los estudiantes, el Pit-Cnt no los dejó hablar en el acto, mientras que desde la central sindical se planteó que ellos no hicieron la solicitud.

Mateo Risso, integrante del centro de estudiantes de magisterio (CEM), dijo a El País que llevan diez días ocupando los Institutos Normales denunciando que no se habilitan clases de materias equivalentes entre el plan 2023 (nuevo) y 2008 (anterior), y que no hay respuesta de las autoridades. “Hay compañeros que no se pueden recibir”, por esa faltante, agregó.