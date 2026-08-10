Pit-Cnt hará este martes el cuarto paro general del gobierno de Orsi; reclaman más recursos en esta Rendición

El Pit-Cnt activará este martes un paro general parcial, de 09.00 a 13.00 horas, en reclamo de más recursos en la Rendición de Cuentas para varias áreas, entre otros reclamos. Se trata de la cuarta medida de este tipo que toma la central sindical en lo que va del gobierno de Yamandú Orsi. El 12 de agosto pasado ocurrió el primero, el 25 de setiembre el segundo y el 10 de junio el tercero.

El nuevo paro general incluirá una movilización que partirá sobre las 09.30 desde la explanada de la Universidad de la República (Udelar), que circulará por la calle Daniel Fernández Crespo hasta la intersección con la calle Madrid, frente al Palacio Legislativo, —bajo la consigna “Sin transformaciones no hay avances”—, donde habrá un acto.

El transporte urbano y suburbano funcionará con normalidad este martes, pese a que los gremios adhieren a los reclamos. Los trabajadores de UCOT continuarán un paro tras el secuestro este domingo de un coche por hinchas de Cerro, en reclamo de mayor seguridad. Mientras que el sindicato del taxi (Suatt) realizará un paro de 09.00 a 13.00 horas.

No habrá educación en el sector público y privado ya que para por 24 horas el sindicato de maestros (Fum-Tep), el de los colegios privados (Sintep), el de profesores de Secundaria (Fenapes), el de UTU (Afutu), el de Formación Docente (Sidfe) y el de funcionarios del Codicen (UFC).

A nivel de la Universidad de la República (Udelar), tampoco habrá clases este martes porque adhieren a la medida por 24 horas el sindicato de docentes (ADUR), funcionarios (Affur), de estudiantes (FEUU) y de trabajadores del Hospital de Clínicas (UTHC).

A nivel de los funcionarios estatales (COFE), pararán por 24 horas los trabajadores de la Biblioteca Nacional, de la Corte Electoral, del Ministerio de Educación y Cultura (ATEC), así como los operadores penitenciarios del Ministerio del Interior.

Mientras que otros sindicatos de COFE realizarán paro de 09.00 a 13.00 horas: trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social (Utmides), de Presidencia (Afinpre), y de varios ministerios como Economía y Finanzas, de Transporte y Obras Públicas, Ganadería, Minería y Energía, Ambiente y de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa, entre otros.

También habrá paralizaciones en otras reparticiones, con diferente magnitud. El sindicato de trabajadores del INAU y el Inisa (Suinau) hará paro entre 07.00 y las 19.00 horas, mientras que el sindicato de la construcción (Sunca), de municipales (Adeom) y bancarios (AEBU) lo harán de 09.00 a 13.00 horas.

La Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) realizará un paro entre las 06.00 y las 18.00 horas, período en que se mantendrá la atención de urgencias, emergencias, pacientes oncológicos y personas internadas, mediante un régimen de guardia gremial.

La movilización tendrá como eje central la búsqueda de “más recursos” en esta Rendición de Cuentas “para las políticas que aseguran derechos a la gente”. Está previsto que el proyecto de ley se comience a votar a comienzos de la semana próxima.

El gobierno incluyó en esta Rendición de Cuentas un incremento de US$ 31 millones, con asignaciones orientadas a políticas de seguridad, educación, infancia y personas en situación de calle. El monto ofrecido está por debajo de las aspiraciones de varios organismos públicos y de los sindicatos de varias reparticiones estatales.

La plataforma de reclamos en este paro general incluyó el pedido histórico de alcanzar el 6% del PIB del presupuesto en educación y 1% para investigación. De acuerdo a proyecciones de los sindicatos, no solo no se llegaría a este porcentaje, sino que disminuiría si no se alcanzan mayores dotaciones de recursos para varias áreas.

El paro general también reclama por “una seguridad social pública, solidaria, eficiente y sin fines de lucro”, y “por el respeto a los acuerdos del diálogo social y hacia un nuevo esquema de financiamiento del sistema previsional”, en referencia a las recientes críticas del Pit-Cnt contra la posición del gobierno en torno al futuro de las AFAP.

La central sindical también reivindicó la imposición de un impuesto del 1% al “1% más rico” con el que busca erradicar la pobreza infantil. Así como también por una “Estrategia Nacional de Desarrollo que asegure trabajo, salario y derechos laborales”, una “reforma laboral de avanzada” y por la “reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial”, tras el histórico acuerdo en la construcción de reducción de 44 a 40 horas sin afectación salarial.

La plataforma de reclamos también es “contra la precarización del trabajo y las tercerizaciones”, y “en defensa de la ley de negociación colectiva y los consejos de salarios, amenazados por la denuncia de las cámaras empresariales en la OIT”, agregó el Pit-Cnt.

El paro general busca además "el fortalecimiento de las empresas públicas y la implementación de un sistema de compras públicas al servicio del país”, solicita “un sistema de compras públicas para el desarrollo” y se posiciona “contra el genocidio, la guerra y el bloqueo", y por "el derecho a vivir en paz”.