Paro general parcial del Pit-Cnt este 11 de agosto; horario y qué servicios se verán afectados

El Pit-Cnt convocó un paro general parcial para este martes 11 de agosto en Montevideo y el Área Metropolitana para reclamar por mayores recursos en la Rendición de Cuentas para la educación y la lucha contra la pobreza infantil, y para expresar su rechazo al "incumplimiento de los acuerdos alcanzados en el Diálogo Social sobre la Seguridad Social". La convocatoria también exige una sobretasa del 1 % al Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente al 1 % más rico del país.

La central sindical también se expresó en apoyo a los trabajadores de la educación, que este martes también tendrán un paro nacional en Primaria, y se expresó a favor de fortalecer la red de seguridad social en el país.

El paro se realizará de 9:00 a 13:00 horas, en Montevideo y el Área Metropolitana, indicó la organización en un comunicado, que además convoca a los trabajadores a realizar una movilización que partirá desde la Universidad de la República hacia el Palacio Legislativo.

Servicios afectados por el paro del Pit-Cnt

En el marco de este paro del Pit-Cnt convocado para el martes, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) informó cuáles serán los servicios públicos afectados por la movilización.

Los siguientes sindicatos filiales de COFE estarán desarrollando paro de 24 horas:



Los trabajadores de la Dirección de Vialidad del Sindicato Único Uruguayo de Trabajadores Viales (Suutravi) paran 24 horas en todo el país y en el interior sus afiliados se sumarán a las movilizaciones convocadas por los plenarios intersindicales.

en todo el país y en el interior sus afiliados se sumarán a las movilizaciones convocadas por los plenarios intersindicales. Los trabajadores de la Biblioteca Nacional nucleados en la Asociación Funcionarios Biblioteca Nacional (AFBN) realizaran un paro general de 24 horas .

. Los trabajadores de la Corte Electoral nucleados en Asociación de Funcionarios Electorales del Uruguay (AFEU) también paralizan sus actividades por 24 horas .

. Los operadores penitenciarios pertenecientes al Ministerio del Interior, realizarán un paro de 24 horas con régimen de guardia gremial.

Los trabajadores del Ministerio de Educación y Cultura nucleados en Asociación de Trabajadoras y Trabajadores de Educación y Cultura (ATEC) paran 24 horas, también los trabajadores del Sodre nucleados en Afusodre paran por la misma cantidad de horas.

"Por otra parte, informamos que los trabajadores de los diques del Estado van a parar las actividades a partir de las 9:00 horas sin retorno a su lugar de trabajo", informa el comunicado de COFE.

Paro general parcial convocado por el Pit-Cnt para el martes 11 de agosto. Foto: Pit-Cnt.

En tanto, estos son los organismos que detendrán sus actividades desde las 9:00 hasta las 13:00 horas:



Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social de la Unión de Trabajadores Desarrollo Social (Utmides), los trabajadores de Presidencia de la República (Afinpre), trabajadores del Ministerio de Ganadería (AFGAP), trabajadores de la Dirección Nacional de Arquitectura Oficina del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (AFDNA), sindicatos del Ministerio de Economía y Finanzas nucleados en el plenario de sindicatos del MEF y trabajadores de la Fiscalía General de la Nación

Trabajadores del Ministerio de Minería y Energía (Afmiem), los del Ministerio de Ambiente (Atrama) y trabajadores de la Dirección de Transporte del MTOP (AFDT)

También pararán los trabajadores de la Secretaría de Educación Física (AFEF), los trabajadores de la Lucha Antituberculosa (AFLA), los trabajadores del Instituto de Estadística y Censo (Aseec), los de la Dirección General de Registros (AFRU), los trabajadores de Inumet nucleados en ATMN, como así también los trabajadores del Ministerio de Trabajo pertenecientes a AFMIT y los trabajadores del MTOP nucleados en Afumtop.

"Por último, informamos que en la Salud Pública la FFSP realiza el paro de 6:00 a 18:00 horas, atendiendo urgencias, emergencias, pacientes oncológicos y pacientes internados, en régimen de guardia gremial", añade el comunicado, afirmando que "lo mismo pasará en el INAU (Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay) y en el Inisa (Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente), donde su sindicato, el Suinau, realizará un paro de 7:00 a 19:00 horas, afectando el funcionamiento de oficinas centrales y servicios de atención directa en tiempo parcial".

Afiche del Pit-Cnt para el paro general parcial convocado para este 11 de agosto. Foto. Pit-Cnt.

"El resto de los servicios de tiempo completo de atención a niños niñas y adolescentes de INAU y los jóvenes de Inisa atenderán a los internos en régimen de guardia gremial de 7:00 a 19:00 horas". concluye el comunicado de COFE.