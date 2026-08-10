Paro nacional en Primaria este 11 de agosto: por qué pararán los maestros y hasta cuándo durará

La Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadoras/es de Educación Primaria (FUM-TEP) convocó a un paro nacional de maestros para este martes 11 de agosto de 2026, realizando una serie de reivindicaciones.

Este paro en Primaria afectará a todas las escuelas del país, ya que la medida es de carácter nacional. Los educadores pararán por un total de 24 horas, según el anuncio publicado en la cuenta de Instagram de la organización.

La medida fue acompañada también por la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), que también anunció un paro nacional de 24 horas.

Exigencias de los maestros que convocaron el paro

El colectivo de maestros realizará este paro en las escuelas exigiendo más recursos en Primaria con el lema: "Por una educación pública que sea verdadera prioridad".

Anuncio de FUM-TEP confirmando un paro de maestros para el 11 de agosto de 2026. Foto: Instagram/fumtep.

Dentro de los pedidos que se hacen desde la sindical para convocar a este paro, se encuentra el pedido por un incremento en el personal y una mejora en las infraestructuras de las escuelas:

Más docentes por grupo

Más maestras y maestros de apoyo

Creación de cargos de maestras comunitarias

Extensión de 15 a 20 horas para profesores de Arte

Más funcionarios

Mejores edificios, mobiliario, calefacción, ventilación y espacios adecuados

Anualización del Programa de Maestros Comunitarios

"La escuela pública necesita más recursos para responder a las nuevas realizadas", pide el afiche publicado por los maestros, que aseguran que "defender la educación es defender el futuro de nuestro país".

Por otro lado, hay un reclamo afirmando que "los números no cierran" y que los recursos destinados a la educación son "insuficientes", ya que, según FUM-TEP, el Poder Ejecutivo suma $ 300 millones por año más $ 100 millones por única vez y que la Rendición de Cuentas financia $ 900 millones con vacantes de Administración Central.

Escolar con moña y túnica. Foto: Leonardo Mainé.

Pit-Cnt expresa su apoyo al paro en Primaria

También para el 11 de agosto se convocó un paro general parcial por parte del Pit-Cnt en apoyo a los trabajadores de la educación, y exigiendo combatir a la pobreza infantil y mejor seguridad social.

El paro se realizará de 9:00 a 13:00 horas, en Montevideo y el Área Metropolitana.

"La medida es en reclamo de mayores recursos en la Rendición de Cuentas para la educación y para las infancias y adolescencias sumergidas en la pobreza, la aplicación de una sobretasa del 1% al Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas correspondiente al 1% más rico con destino al combate de la pobreza infantil, y en rechazo al incumplimiento de los acuerdos alcanzados en el Diálogo Social sobre la Seguridad Social", indican desde la central sindical en un comunicado.