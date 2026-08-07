A quiénes afecta la suspensión de pagos de BPS para asignaciones familiares y cómo volver a cobrar

El Banco de Previsión Social (BPS) suspendió 3.968 asignaciones familiares correspondientes a niños y adolescentes en Uruguay tras finalizar su primera etapa de revinculación educativa 2026.

En esta campaña llevada a cabo por varios organismos públicos, incluyendo BPS y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), se logró que 2.844 niños y adolescentes regresen a sus respectivos centros educativos. Esa cifra representa un 42 % de un total de 6.812 menores, confirmó BPS en un comunicado emitido este miércoles 5 de agosto.

La entidad estatal reveló que, en total, son unos 406.000 niños y adolescentes de más de cinco años los que cobran asignaciones familiares.

Las personas que dejan de cobrar una asignación familiar de BPS

Como había advertido BPS anteriormente, dejará de pagar asignaciones familiares a los padres y las otras personas a cargo de niños y adolescentes que no hayan ingresado un certificado de estudio en el sistema para acreditar que los menores asisten a un centro educativo.

En total, son 3.968 las asignaciones familiares que se suspenden por el incumplimiento de este requisito impuesto por el Estado para lograr que se cumpla con la educación obligatoria de los menores del país.

El plazo para acreditar la asistencia de un menor a un centro educativo había sido extendido por BPS hasta el pasado 31 de julio.

"Quienes no presenten el certificado antes del 31 de julio verán suspendido el pago de la asignación familiar a partir de setiembre de 2026, hasta regularizar la situación", había indicado BPS al confirmar esa extensión.

Fachada del edificio sede del Banco de Previsión Social (BPS) en Montevideo. Estefania Leal/Archivo El Pais

Cómo reanudar los cobros de la asignación familiar de BPS

A su vez, el gobierno ofrece la oportunidad de que las personas afectadas por la suspensión de los pagos puedan volver a cobrar la asignación familiar.

BPS habilitó una herramienta que permite a los beneficiarios consultar e ingresar un certificado de estudio para confirmar la revinculación educativa de un menor. La herramienta está disponible en la página web de BPS.

Una vez dentro de esta página, se puede realizar la consulta ingresando los siguientes datos del beneficiario:

Departamento

Localidad

Tipo de documento

Número de documento

Hacer clic en la verificación reCAPTCHA ("No soy un robot")

Hacer clic en "Confirmar"

En caso de que el beneficiario deba ingresar un certificado de estudio, este mismo sistema permite regularizar su situación. También es posible realizar esta gestión de forma presencial, sin agenda previa, en las oficinas del BPS de todo el país. El certificado deberá estar firmado y sellado por la dirección del centro, añade BPS.

Moña y túnica escolar. Foto: Leonardo Mainé.

En el caso de que el menor asista a un instituto de enseñanza privada, los responsables deberán solicitar a ese centro que envíe al BPS el certificado de inscripción a través del servicio "Ingresar certificados de estudio para instituciones privadas", indicó la entidad pública.