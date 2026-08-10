Paro nacional en Secundaria este 11 de agosto: hasta cuándo paran los profesores y qué pedidos hicieron

La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) convocó a un paro nacional en los liceos para este martes 11 de agosto de 2026, adhiriéndose a los reclamos realizados por los maestros de Primaria, que también anunciaron un paro nacional en las escuelas en esa misma fecha. El paro durará 24 horas.

A su vez, el Pit-Cnt anunció un paro general parcial para este martes en Montevideo y el Área Metropolitana, pidiendo, al igual que los profesores de Primaria y Secundaria, más recursos para la educación, entre otras reivindicaciones.

Al paro de Secundaria, Primaria y otros funcionarios se le suma una movilización programada para las 9:00 horas. Los trabajadores se concentrarán en la explanada de la Universidad de la República (Udelar).

Exigencias de los profesores que pararán el 11 de agosto

Según un afiche oficial publicado por Fenapes en su cuenta de Instagram, el paro nacional de 24 horas exige al gobierno el cumplimiento con el 6+1 % (6 % del PBI para la Administración Nacional de Enseñanza Pública (ANEP) y el 1 % para la Udelar).

"Sin transformaciones no hay avances", expresaron desde el sindicato de profesores.

Convocatoria de Fenapes para un paro y una movilización de profesores para este martes 11 de agosto. Foto: Instagram/Fenapes.

Las exigencias de Fenapes se suman a las de la Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadoras/es de Educación Primaria (FUM-TEP), que también pide más recursos para la educación:

Más docentes por grupo

Más maestras y maestros de apoyo

Creación de cargos de maestras comunitarias

Extensión de 15 a 20 horas para profesores de Arte

Más funcionarios

Mejores edificios, mobiliario, calefacción, ventilación y espacios adecuados

Anualización del Programa de Maestros Comunitarios

Por otro lado, la sindical de maestros sumó un reclamo afirmando que "los números no cierran" y que los recursos destinados a la educación son "insuficientes", ya que, según FUM-TEP, el Poder Ejecutivo suma $ 300 millones por año más $ 100 millones por única vez y que la Rendición de Cuentas financia $ 900 millones con vacantes de Administración Central.

También para el 11 de agosto se convocó un paro general parcial por parte del Pit-Cnt en apoyo a los trabajadores de la educación, y exigiendo combatir a la pobreza infantil y mejor seguridad social.

Movilización del Pit-Cnt. Foto: El País.

El paro del Pit-Cnt se realizará de 9:00 a 13:00 horas, en Montevideo y el Área Metropolitana.

"La medida es en reclamo de mayores recursos en la Rendición de Cuentas para la educación y para las infancias y adolescencias sumergidas en la pobreza, la aplicación de una sobretasa del 1% al Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas correspondiente al 1% más rico con destino al combate de la pobreza infantil, y en rechazo al incumplimiento de los acuerdos alcanzados en el Diálogo Social sobre la Seguridad Social", indican desde la central sindical en un comunicado.