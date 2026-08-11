Cortes y desvíos en el Centro de Montevideo y Palacio Legislativo por paro y movilización del Pit-Cnt

Este martes 11 de agosto se decretó una jornada de paro general parcial por parte del Pit-Cnt bajo el lema “Sin transformaciones no hay avances”. Se extenderá dentro de Montevideo y el Área Metropolitana desde las 09:00 a las 13:00 horas según lo planteado por el sindicato en un comunicado oficial en su sitio web.

Además, se decretó una movilización que provocará diferentes cortes y desvíos, particularmente en la zona del Palacio Legislativo y el Centro de la capital tras el comienzo del paro.

La concentración comenzará sobre la Avenida 18 de Julio en la explanada de la Universidad de la República (Udelar). La principal avenida está sufriendo cortes desde la primeras horas de la mañana, desde la calle Minas hasta Daniel Fernandez Crespo.

Por otro lado, la calle Daniel Fernández Crespo también sufrirá cortes en su zona cercana al Palacio Legislativo, donde se espera que se de el acto principal por parte del Pit-cnt. Dicha calle se encuentra corta en sus intersecciones con la calle Nicaragua, Madrid y Hoquart.

Allí se espera la realización de un acto que contará con la palabra de tres oradores, según lo informado por el Pit-Cnt. Hablarán Sergio Sommaruga, Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt, Laura Martinez y Martin Ford.

Además se espera que al momento del comienzo de la movilización hacia el acto, la calle Fernández Crespo se corte en su totalidad, desde Udelar hacia el Palacio Legislativo.

En lo que respecta al transporte público, urbano y suburbano, ambos funcionarán con normalidad. A pesar de algunas diferencias dentro del sector, se terminó decidiendo por acompañar la medida pero sin paralizar las actividades.

Mientras que en el caso del servicio de taxi, el sector ha decidido acompañar el paro y no tendrá actividades durante el paro parcial general.