El Pit-Cnt anuncia la movilización "más grande en 20 años" en plena crisis sanitaria

Ya se sabe. El COVID-19 obligó a detener todas las aglomeraciones de público. No hay fútbol, se paró la campaña electoral, todos los shows musicales fueron suspendidos, la peregrinación a la Virgen del Verdún se postergó.

Sin embargo, el Pit-Cnt anunció ayer que a pesar de la crisis sanitaria que ya lleva un mes, la movilización por el acto del 1° de mayo será “la más grande en 20 años”, según dijo el presidente de la central sindical, Fernando Pereira.



La Mesa Representativa del Pit-Cnt se reunió ayer en el gimnasio de sindicato de Antel (Sutel) para comenzar a organizar las celebraciones del 1° de mayo. Cada uno de los delegados se sentó a un metro del compañero más cercano.

Tras los primeros informes, se resolvió realizar cuatro actos en paralelo en distintos puntos de Montevideo en las plazas Libertad, Huelga General, Colón y Lafone y los lugares habituales en el interior del país. Pereira aseguró que se tomarán todas las precauciones sanitarias que recomienden las autoridades.

“Vamos a pedir los permisos formales, pero supongo que no se habrá suspendido la libertad de expresión o protesta ni la de asociación por estar en pandemia. En todo caso nos tienen que sugerir cuáles son los protocolos para que el acto cumpla con todas las garantías”, aseveró Pereira al salir de la reunión de la Mesa Representativa.

Por otro lado, el dirigente aseguró que la central tiene claras las recomendaciones de la autoridad sanitaria porque han “participado de las negociaciones de la construcción y el comercio”. “Nuestros expertos en seguridad laboral nos han dado unas recomendaciones que tienen que ver con el distanciamiento y el tapaboca para todos los que se manifiesten ese día”, afirmó Pereira.

Mientras tanto, el mundo político intercambió ayer durante todo el día munición retórica por la decisión del presidente Luis Lacalle Pou de no conceder a la cúpula del Pit-Cnt la cadena nacional de radio y televisión.



“Considerando que este 1° de mayo es muy particular porque hay una pandemia, habernos negado la cadena de radio y TV es algo que no podemos comprender”, dijo Pereira. Además, aseguró que los dirigentes no han encontrado “fundamentos ni en la decisión, ni en comunicaciones posteriores” con el gobierno. En tanto, remarcó: “El 1° de mayo lo estamos viviendo desde hoy”.



En el fragor de la batalla en las redes el abogado Juan Pablo Pío y exasesor de Presidencia en el período anterior escribió en la red social Twitter: “Negar cadena al @PITCNT1 es de cuadro chico, pizarrero y cagón”.

Después el abogado se retractó y pidió disculpas por su “posible exabrupto”. “Me disculpo porque honro la palabra más que nada en el mundo y, cuando hay que poner freno, lo pongo”, escribió.

En los hechos, el mensaje de la central se va a hacer sentir en una importante cantidad de medios con llegada a todo el país. Su presidente anunció que van a “utilizar al mismo tiempo todos los medios que han sido ofrecidos de forma gratuita al movimiento sindical”, y nombró los medios públicos, TV Ciudad, radio M24, La República, La Diaria y “otros medios del interior del país”, para que “la transmisión sea lo más abarcativa posible”.

El intendente Christian Di Candia anunció que TV Ciudad, propiedad de la Intendencia de Montevideo, “estará a la altura de la democracia ofreciendo su pantalla para la transmisión del acto”. Fabiana Goyeneche, directora de Desarrollo Social de la comuna retuiteó el mensaje de su jefe y agregó que TV Ciudad está “a la talla”.



La central sindical recibió el apoyo de diversos dirigentes del Frente Amplio. Uno de ellos, el diputado por Asamblea Uruguay José Carlos Mahía, dijo que “es un error del gobierno no abrir una instancia del Estado a un área tan importante de los trabajadores que además sufre tan directamente las consecuencias de la crisis sanitaria”. “Se debió haber actuado de otra manera. El Pit-Cnt es la organización civil más representativa de los trabajadores del Uruguay”, dijo Mahía.



Mientras tanto, el senador por la Vertiente Artiguista Enrique Rubio aseguró a El País que “el gobierno se equivocó”. “Tener acceso a los medios públicos y privados en el formato de la cadena nacional me parece que está muy bien para los distintos actores sociales de nuestro país. En el origen todos los medios son públicos y me parece que es un derecho democrático que hace muy bien el conceder su uso para comunicarse con la sociedad”, afirmó Rubio.

El diputado comunista Gerardo Núñez escribió en Twitter: “Los que se jactaban de defender la libertad de expresión y se rasgaban las vestiduras, resulta que ahora le niegan la cadena nacional al Pit-Cnt a trabajadores y trabajadoras para conmemorar el 1° de Mayo y dar su mensaje. Antidemocrático por donde se lo mire”.