Coronavirus en Uruguay: cuándo, cómo y qué tapabocas tenemos que usar

El coronavirus es un virus nuevo. Hasta hace unos días la comunidad científica, la OMS y el Ministerio de Salud Pública no recomendaban a la gente sana y sin COVID-19 usar tapabocas. Solo lo usaba el personal de salud y la persona enferma en contacto con otros. Hasta se llegó a decir que podía ser contraproducente. Sin embargo en los últimos días un informe del Centro de Detección y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomendó el uso masivo del tapabocas en la vía pública para prevenir que los casos asintomáticos propaguen el virus y contagien a otras personas.

En Uruguay, el Ministerio de Salud Pública finalmente decidió sugerir el uso de tapabocas o mascarillas para las personas que tenga que salir a la calle. Para la neumóloga Alejandra Rey, el coronavirus es un virus nuevo y las recomendaciones varían en función de las nuevas investigaciones y los nuevos descubrimientos de cómo se comporta el virus. Al detectarse casos de personas asintomáticas o personas que aún no han desarrollado la enfermedad pero que pueden contagiar, el uso del tapabocas es recomendado como barrera mecánica para evitar que las gotículas de saliva contagien.

Así el tapaboca cumple dos funciones: para el paciente asintomático y que transmite el virus impide que contagie a terceros, pero también protege al tercero de que esas goticulas ingresen por su nariz o por su boca. “Lo que sí está demostrado que el tapabocas casero puede disminuir la transmisión, te puede proteger y lo más importante no daña, no produce ningún daño”, dice Rey.

¿Qué tapabocas uso? ¿Sirve una bufanda, un pañuelo, un pedazo de tela?

Lo ideal es usar un tapabocas casero y reutilizable y dejar los tapabocas quirúrgicos y los N95 para el personal de salud que trabaja directamente con los pacientes. Lo que se recomienda es que el tapabocas tenga dos o tres capas de tela: impermeable en la cara externa y absorbible en la interna. A la hora de usarlo, es importante que cubra completamente nariz y boca, que queden ajustados al rostro y cómodo. Es importante evitar tocarse el tapabocas constantemente, lavarse las manos antes de colocarlo. Sacárselo lavarlo con agua y jabón para luego lavarse las manos al retirarlo.



Un tapabocas para cada uruguayo

@tapabocasolidario.uy es una iniciativa de la diseñadora Verónica Benzano que está fabricando junto a otros 12 talleres tapabocas para todo aquel que lo necesite. La idea es 100% solidaria, donan tapabocas fabricados por ellos a instituciones y si particulares quieren comprar, el costo es de 50 pesos por tapabocas para poder confeccionar los tapabocas que donan. Son lavables y reutilizables y duran entre 15 días y un mes. Benzano lleva ya 20 días confeccionándolos y logran producir unos 5 mil por semana. Detrás de esta acción está el objetivo de difundir la importancia del uso del tapabocas y también invitar a que otros lo fabriquen. En este video explica cómo hacer una mascarilla con una máquina de coser.

¿Y si no tengo máquina de coser?



El CDC (Centro para la Detección y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos) difundió un tutorial de cómo realizar un tapabocas con una remera de algodón. Si bien es una capa sola de tela, ante la falta de un tapaboca casero más profesional, siempre es una barrera mecánica que protege contra el coronavirus.

1. Corte la parte inferior de la remera con una anchura de entre 17 y 20 cm.

2.Recorte el interior de la remera como un rectángulo de entre 15 y 17 cm.

3. Corte las cuerdas que se forman al retirar el rectángulo.

4.Ate las cuerdas inferiores al cuello y las de arriba a la cabeza y verifique que esté ajustada al rostro.

¿Para quiénes no está recomendado el tapabocas?

No es recomendable que usen tapabocas los niños menores de dos años, las personas con dificultades para respirar y quienes no pueden quitarse la mascarilla sin ayuda.



El tapabocas es una medida más que trata de bajar la curva de contagios del coronavirus. Es importante no dejar de lavarse las manos, mantener la distancia social y, claro, quedarse lo más posible en su casa.