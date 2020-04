Tapabocas, ¿sí o no? Nueva York y República Checa lo estimulan; OMS revalúa su uso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Recientemente la Organización Mundial de la Salud (OMS) ratificó que el uso de tapabocas no es para todos. Tarik Jasarevic, portavoz de la OMS, dijo que “el uso de tapabocas no se requiere para gente saludable. En cambio, las personas con síntomas de coronavirus deben usarlas para proteger a los demás y también los que cuidan a enfermos en casas y están más expuestos al síntoma”.

No obstante, en las últimas horas y tras la aparición de diversos estudios que incentivan el uso de mascarillas, los asesores de la OMS están considerando si cambiar su postura y recomendar el uso del barbijo como medida de protección y prevención para no propagar el virus, de acuerdo a la BBC.

Uno de los estudios, publicado en Estados Unidos, sugiere que la tos puede alcanzar los seis metros y el estornudo, ocho metros. El grupo asesor de la OMS tendrá en cuenta este estudio y analizará la medida. David Heymann, quien integra el grupo, dijo a la BBC que “la OMS está abriendo nuevamente su discusión mirando la nueva evidencia para ver si debería haber un cambio en la forma en que se recomienda usar máscaras”.



"Cuando los historiadores enumeren todos los errores que se cometieron en la respuesta a la pandemia del coronavirus , el impulso sin sentido y sin ningún sustento científico para que el público en general evite usar barbijos debería estar cerca de la cima", escribió el científico de la Universidad de San Francisco, Jeremy Howard, en el diario The Washington Post.



El instituto research.ai encontró 34 publicaciones académicas que indican que los barbijos pueden ser efectivos en la disminución de la transmisión del virus en público y ningún estudio que sugiera lo contrario.



George Gao, director general del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) chino dijo a la revista Science la semana pasada: "Muchas personas tienen infecciones asintomáticas o presintomáticas. Si llevan máscaras, puede evitar que las gotas que transportan el virus escapen e infecten a otros".



Nueva York pide que todos se cubran el rostro

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, urgió este jueves a los residentes de la ciudad a cubrir sus rostros cuando salgan a la calle para ayudar a contener el avance del nuevo coronavirus.



"Es una cobertura del rostro. Puede ser una bufanda. Puede ser algo que ustedes mismos fabriquen en casa. Puede ser una bandana", dijo De Blasio a los periodistas, al tiempo que desalentó el uso de barbijos quirúrgicos para reservarlos para el personal médico.



"No necesita ser una máscara quirúrgica profesional. De hecho, no queremos el uso de esos barbijos que necesita nuestro personal de primera respuesta, que necesitan nuestros trabajadores de la salud. No las use", agregó.



No solo Nueva York impulsa esta medida; después de meses de recomendar a los ciudadanos evitar el uso de barbijos, Estados Unidos podría promoverlo, al tomar el ejemplo de varios países asiáticos que han sido más exitosos al afrontar al coronavirus.



¿La razón? Muchas personas sin síntomas pueden contagiar sin saberlo, y la delgada barrera proporcionada por una simple máscara quirúrgica podría ayudar a reducir la propagación.



República Checa: tapabocas para todos

En República Checa se decretó obligatorio el uso de tapabocas para quienes salgan de sus casas. Incluso el gobierno realizó una campaña denominada #Masks4All.



La población se ha tomado bien la medida y han respondido de manera efectiva a este pedido.



República Checa y Eslovaquia son los dos únicos países en Europa que han impuesto el uso obligatorio de mascarillas al salir de casa. A ellos se suma ahora Austria con la obligación de emplearlas en los supermercados, y Eslovenia en cualquier espacio público cerrado.



Tapabocas en Uruguay: ¿qué dice el Ministerio de Salud Pública (MSP)?

En las medidas de prevención recomendadas por el MSP no hace referencia al tapabocas. En un comunicado emitido el 9 de marzo y titulado “medidas de prevención y control”, el MSP explicó que “el uso de mascarillas cuando no es necesario puede causar aumento innecesario de costos y falsa sensación de seguridad”.



Esta medida está alineada a las recomendaciones de la OMS sobre el uso de tapabocas durante la pandemia del coronavirus.