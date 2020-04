Abdala: negativa de Lacalle a cadena para 1° de mayo es "señal de retroceso democrático"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, consideró este jueves de tarde en conferencia de prensa que la respuesta negativa a la solicitud de una cadena nacional para el 1° de mayo por parte del presidente, Luis Lacalle Pou, fue "altamente desacertada para lo que implica el modo de comunicación que habíamos tenido en los últimos 15 años, no solo el movimiento sindical sino las cámaras empresariales", dijo.

"Considerando que este 1° de mayo es muy particular porque hay una pandemia, habernos negado la cadena de radio y TV es algo que no podemos comprender", y que no han encontrado "fundamentos ni en la decisión, ni en comunicaciones posteriores" con el gobierno. En tanto, Pereira remarcó: "El 1° de mayo lo estamos viviendo desde hoy".

Por su parte, el secretario general del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, destacó que Lacalle Pou les presenta con esta negativa "un mal gesto", que entienden que es una "señal de retroceso democrático". En tanto, remarcó que esta decisión del Ejecutivo lo quieren "convertir en buena onda y que todo el mundo esté atento al planto del Pit-Cnt", y enfatizó que "la cadena se hace igual, de otra manera digamos".

En esa línea, Abdala indicó: "Nosotros quedamos muy sorprendidos por esta decisión del presidente, que si uno dice 'de esto salimos entre todos, quedate en casa', bueno, nos parece que no es coherente la resolución que tomó con esa mentalidad".

Consultado sobre si esperaba que el gobierno aprobara la cadena nacional solicitada, Abdala respondió: "La verdad que yo esperaba que se mantuviera esa sana tradición de que la democracia la alimentamos con todas las voces, que no es un unísono, que no es una cosa vertical y única del Poder Ejecutivo hacia abajo, la sociedad, sino que también la sociedad puede interactuar creativamente con su posición"

Consultados sobre si esta situación tensa la relación con el gobierno, Pereira respondió: "Nosotros vamos a tener cinco años de vínculo con el gobierno, este es un episodio negativo", aunque destacó que no se quedarán con "un enojo o con una molestia o sinsabor", sino que seguirán con su "responsabilidad principal", que entienden es "encontrar soluciones para la gente que tiene problemas".

"Cada vez que hubo crisis en Uruguay, lo que nadie puede decir es que el Pit-Cnt no estuvo en clave de unidad y de solidaridad, en todas, y en esta no ha sido la excepción".



Pereira indicó también que en esta jornada el Secretariado Ejecutivo de la central sindical resolvió "cuatro concentraciones, teniendo todos los cuidados que hay tener y todas las recomendaciones que hacen las autoridades sanitarias en cuanto al distanciamiento y a la protección". Agregó que será "sin acto masivo", mientras que Abdala remarcó que será una "enorme movilización virtual".



Pereira precisó que los actos simultáneos serán en las siguientes plazas de Montevideo: Libertad, Huelga General, Colón y Lafone.



Además, van a "utilizar al mismo tiempo todos los medios que han sido ofrecidos de forma gratuita al movimiento sindical", y nombró los medios públicos, TV Ciudad, radio M24, La República, La Diaria y "otros medios del interior del país", para que "la transmisión sea lo más abarcativa posible".



En tanto, el presidente de la central sindical adelantó que el próximo 1° de mayo serán "básicamente la asistencia a sectores que teniendo un trabajo, una pequeña empresa, siendo monotributistas, artistas o músicos, han pasado de tener un ingreso a no tener ninguno", y para ello reiteró la propuesta de aplicar una renta de emergencia, que sería el equivalente a un sueldo mínimo básico, "adecuada para casi 300.000 hogares".

Otro de los asuntos que reclamarán es "fijar los precios de la canasta sanitaria y evitar el abuso de que algunos productos de esa canasta hayan multiplicado por diez el valor".

Manini "perdió la oportunidad de callarse la boca", dijo Abdala



Abdala, destacó que el senador Guido Manini Ríos "perdió la oportunidad de callarse la boca". El legislador señaló el martes en una sesión extraordinaria del Senado: "¿Hasta cuándo se seguirán procesando y encarcelando militares octogenarios por hechos ocurridos hace 50 años?", en referencia al procesamiento del capitán retirado Lawrie Rodríguez, por el asesinato de Iván Morales Generalli, durante la última dictadura.

"Nos parece realmente una apología del delito lo que se hizo, porque no se puede sostener que los crímenes de lesa humanidad sean defendidos en un parlamento democrático", agregó Abdala.

En la misma línea, el Pit-Cnt emitió el miércoles un comunicado sobre este episodio donde destaca en otros puntos que "Manini Rios, continúa su prédica de amparo a los terroristas de Estado”.