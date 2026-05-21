Orsi agradeció "al pueblo argentino" en homenaje a Michelini y Gutierrez Ruiz en la legislatura porteña

El presidente Yamandú Orsi viajó este jueves a Buenos Aires para participar de un homenaje que realizó la legislatura porteña y la Embajada uruguaya en Argentina, a Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw Blanco, a 50 años de sus asesinatos.

En una rueda de prensa en el lugar, el mandatario dijo que el evento le dejó "un triste recuerdo", ya que los acontecimientos se trataron "de un momento muy duro no solo para el Uruguay, sino también para la región".

"Quiero reconocer y agradecer la solidaridad del pueblo argentino, que durante tantos años cuidó tanto a nuestra gente, porque en este caso fueron cuatro asesinatos, pero no nos olvidemos que hubo mucha gente que se salvó gracias al pueblo argentino", sostuvo.

Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz en el Parlamento. Foto: Archivo El País.

Añadió que los argentinos "dieron cobijo y ayudaron" a uruguayos, y ejemplificó con el caso del exsenador del Partido Nacional, Wilson Ferreira Aldunate.

"El exilio para los dos márgenes del Río de la Plata siempre fue una salida para sobrevivir, no solo personalmente, sino que para que las instituciones y la memoria sobrevivan, por eso quiero agradecer al pueblo argentino que tanto nos cuidó", añadió.

En referencia a la presencia de dirigentes de la oposición en el evento, Orsi dijo que en casos como estos, quienes están "del lado de la vereda de la democracia, no hay ni gobierno ni oposición".

"Hoy los argentinos volvieron a resaltar que Uruguay sigue siendo una referencia y como eso no está dado para siempre, tenemos que cuidarlo y mucho", concluyó.

Dirigentes de la oposición y organizaciones sociales acudieron al evento

Además de Orsi y la vicepresidenta Carolina Cosse, del evento también participaron varios dirigentes del oficialismo y de la oposición. En ese sentido, se hicieron presentes el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira; el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres; Santiago Gutierrez, en representación del Directorio del Partido Nacional; el expresidente Julio María Sanguinetti.

También acudieron el presidente de la Cámara de la Construcción (CCU), Alejandro Ruibal; Martín Cardozo en representación del Pit-Cnt; Eduardo Beder de la Asociación Cultural Israelita Dr. Jaime Zhitlovsky; el prosecretario de Presidencia Jorge Díaz, así como varios nietos recuperados.