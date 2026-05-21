La curiosa respuesta de Cosse al comandante en jefe Stevenazzi por decir que “el Ejército no esconde nada”

La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, se sumó a los miles que marcharon este miércoles para reclamar memoria, verdad y justicia por los detenidos desaparecidos en la última dictadura cívico-militar del país. Durante la Marcha del Silencio, sorprendió la respuesta de Cosse al ser consultada por una afirmación del comandante en jefe del Ejército Nacional, Mario Stevenazzi, quien aseguró que "el Ejército no esconde nada".

Ante la consulta de los medios de prensa presentes en la Marcha, la vicepresidenta mantuvo un prolongado silencio de casi medio minuto. Luego, solo se limitó a acotar: "Prefiero marchar el silencio" y se retiró.

La respuesta de la vicepresidenta Carolina Cosse al comandante en jefe del Ejército, quien dijo que "el Ejército no esconde nada" respecto a los desaparecidos. pic.twitter.com/WsFf7o13KK — Telenoche (@TelenocheUy) May 20, 2026

Stevenazzi: "El Ejército no esconde nada"

El comandante en Jefe del Ejército Nacional, Mario Stevenazzi, fue entrevistado este miércoles por Informativo carve antes de una nueva edición de la Marcha del Silencio y aseguró que meses atrás la ministra de Defensa, Sandra Lazo, emitió una directiva para que brindaran la información que hubiera a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh).

Stevenazzi sostuvo que "hay un contacto muy fluido" con la Institución y particulamente en este último año, donde "se le dio todo lo que ya se había entregado, las actas", con "miles de documentos que el Ejército no tiene copia" y enfatizó que desde el Ejército están "abiertos a que se siga trabajando".

"Lo que sí me gustaría aclarar es que el Ejército no esconde nada", respecto a los detenidos desaparecidos, aseguró el comandante en jefe y enfatizó que desde el Ejército se "han hecho muchas búsquedas".

Marcha del Silencio

Como todos los 20 de mayo, una multitud se congregó en la Marcha del Silencio, este vez, a 30 años de su primera edición y 50 años de la fecha que conmemora. Fotógrafos y reporteros siguieron la marcha desde el frente, donde la pancarta principal rezaba: “30 años marchando. Contra la impunidad de ayer y hoy, exigimos respuestas. ¿Dónde están?”.

La fecha recuerda el 20 de mayo de 1976 cuando fueron asesinados en Buenos Aires el dirigente de trayectoria colorada, fundador del Frente Amplio y senador Zelmar Michelini, y el diputado blanco Héctor “El Toba” Gutiérrez Ruiz, por entonces presidente de la Cámara de Representantes. Sus cuerpos fueron hallados junto a los de los militantes tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw, quienes también habían sido secuestrados en esos días. Además, se produjo la desaparición forzada del médico Manuel Liberoff.

Marcha del Silencio 2026. Foto: Ignacio Sánchez.

Varias autoridades del oficialismo participaron de la manifestación, como la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse; la ministra de Defensa, Sandra Lazo; la ministra de Industria, Fernanda Cardona; los intendentes Mario Bergara, de Montevideo, y Francisco Legnani, de Canelones; y la ex vicepresidenta Lucía Topolansky, viuda del fallecido exmandatario José Mujica.