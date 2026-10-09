"No lo creo tan tonto como para no darse cuenta", dijo integrante del Directorio blanco sobre Leiva hijo

El caso de Pablo Leiva, condenado por lavado de activos y tráfico interno de municiones en una causa vinculada al narcotráfico, sigue dejando coletazos en la interna del Partido Nacional, porque había sido contratado como asesor del edil Gonzalo Gómez, aunque el curul reconoció que su colaborador no trabajaba pese a que cobraba el sueldo de la Junta Departamental de Montevideo.

El Directorio del Partido Nacional suspendió a Gómez por dos años y le recomendó que se aparte de la Junta mientras dure la sanción interna. Pablo Leiva fue condenado por la Justicia y Lucio Leiva, su hijo y también asesor de Gómez, renunció al partido aunque de momento no aparece vinculado a la causa judicial.

Sin embargo, un integrante del directorio del Partido Nacional, el exdiputado Álvaro Viviano, señaló este viernes que, a su entender, Leiva hijo conocía los comportamientos por fuera de la ley de su padre. "Es una cuestión de sentido común, uno mira los videos, mira la participación, cómo se manejaba la plata, no lo creo un chiquilín tan tonto como para que no se dé cuenta de la situación que está pasando", dijo en Desayunos Informales (Canal 12).

En este sentido, indicó que tras la renuncia podrían surgir dos caminos ante un eventual intento de regreso en el futuro: o esperar a que eso suceda para definir si se le permite o no, o desde ya laudar la situación para evitar problemas.

Leiva hijo toma relevancia en este caso porque, según afirmó Gómez, ambos trabajaban juntos en política y fue Lucio quien recomendó a su padre, Pablo, para trabajar en el despacho del edil.

Cómo impacta la situación de Gonzalo Gómez en el Partido Nacional

Viviano, quien otrora perteneció al mismo grupo político que Gómez (la lista 250 de Por la patria, que lidera el actual director de la Administración Nacional de Puertos (ANP) por la oposición, Jorge Gandini), dijo que el edil mostraba "condiciones" porque tenía "ganas, preparación y muy buen vínculo con la gente".

El edil nacionalista Gonzalo Gómez en conferencia de prensa por el caso Leiva. Foto: Estefanía Leal/El País

"Nos encontramos con esta situación que sin lugar a duda impacta, molesta, perturba y genera un sacudón, no solo por la cercanía personal sino por las características que tiene la situación y lo que de algún modo obligó a hacer al partido", apuntó Viviano, quien aclaró que conocía a Leiva hijo pero no al padre, lo mismo que tiempo atrás declaró Gandini en conferencia de prensa.

Viviano señaló que, a su modo de ver, la sanción impuesta a Gómez en la interna blanca "admitía graduaciones" porque la que finalmente se dispuso "se aproxima mucho a la sanción penal del otro involucrado" en cuanto al tiempo: "Pero estamos hablando de seis meses más o seis meses menos, la sanción se le imponía de cualquier manera".

Hizo hincapié en que la resolución se tomó que Gómez reconoció que figuraba como asesor suyo una persona que no tenía tareas asignadas, lo que popularmente se conoce como "ñoqui".

El edil nacionalista Gonzalo Gómez en conferencia de prensa por el caso Leiva. Foto: Estefanía Leal/El País

De todas formas reconoció, al igual que lo hizo días atrás la exsenadora Carmen Asiaín, integrante del Comité de Ética del Partido Nacional, que no hay forma de comprobar que Pablo Leiva cobrara el dinero que supuestamente se le entregaba o si esa plata se destinaba a otros fines, porque Gómez no presentó documentación al respecto.

En diálogo con Así nos va (radio Carve), Asiaín dijo el pasado martes que el Partido Nacional no tiene "herramientas para investigar el destino final de esos fondos" y que será la investigación de la Fiscalía y eventualmente la decisión de la Justicia la que dictamine al respecto.

La declaración del Partido Nacional emitida el lunes afirma que Gómez tiene el "compromiso" de devolver a la Junta Departamental de Montevideo el dinero de los salarios correspondientes "a las tareas que no fueron asignadas".