La negociación por los cargos entre el Frente Amplio y el gobierno electo sigue sin avance

Después de varios días de negociaciones intensas, el Frente Amplio y el gobierno electo de Luis Lacalle Pou continúan con diferencias por la integración de cargos en organismos de contralor y empresas públicas.

La izquierda decidió ayer dar por finalizada la negociación que se estaba teniendo con el secretario de la Presidencia Álvaro Delgado y aceptar 34 cargos. En los mismos estarían incluidos Antel y Colonización, así como aumentar un delegado en la Corte Electoral, dijeron a El País fuentes políticas.



“Se llegó a un punto de la negociación en que hay que bajar el martillo”, indicó un dirigente consultado por El País. Esto supone que la coalición de izquierda considera que ya es tiempo de cerrar la negociación. Aunque, desde el gobierno electo dijeron a este medio que aún no hay un acuerdo.



La primera propuesta que le entregó el gobierno electo al Frente Amplio suponía una lista de 33 cargos, entre los que no estaban Antel y Colonización, tampoco el Instituto Nacional del Cooperativismo. La coalición de izquierda hizo una segunda contrapropuesta de 37 cargos, que no fue aceptada por la futura administración.

Por su parte, el FA transmitió ayer al gobierno electo que está dispuesto a integrar el gobierno si se le otorgan 34 cargos, dado que ése fue el consenso interno alcanzado. Si se concretara la aspiración implicaría un cargo más de los ofrecidos inicialmente en la Corte Electoral, es decir cuatro en lugar de tres. Por lo que se respetaría la representación actual en el organismo que se compone de nueve integrantes.

En el Frente Amplio consideran indispensable mantener el número de delegados en la Corte Electoral para poder llegar a un acuerdo, porque entienden que la justicia electoral “no se negocia”.



Desde la izquierda, explicaron a El País que dentro de los 34 cargos se definió no formar parte de algunas comisiones como las de contralor de puentes y frente marítimo y así integrar los directorios de Antel y Colonización.

Corte Electoral. Foto: Marcelo Bonjour | archivo El País

El consenso dentro del Frente Amplio está, pero no hay acuerdo con el gobierno electo, según pudo confirmar El País. Fuentes de la próxima administración indicaron que solo se negociarán 33 cargos, por lo que no hay disposición a los 34 lugares que se pretenden desde el Frente Amplio.



Por lo que en este momento existen diferencias de criterio entre el Frente Amplio y el gobierno electo. Las negociaciones comenzaron el 23 de enero, cuando se le comunicó al presidente del Frente Amplio Javier Miranda que se le iban a otorgar 33 cargos.

En el gobierno electo aseguran que la representación es proporcional al 40% de votos obtenidos en las elecciones de octubre por parte de la coalición de izquierda. En el Frente Amplio, por su parte, señalan que la representación no es proporcional a los votos porque se incluye a los organismos de contralor y los cargos en el Parlamento (secretarías del Senado, Diputados y Comisión Administrativa) dentro del paquete general.



El tema de la negociación por los cargos con el Partido Nacional será analizado hoy en el marco del Secretariado del Frente Amplio.