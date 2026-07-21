Ministro responde a Sebastián Da Silva por derechos del Mundial en Canal 5: "Fue un éxito"

El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, respondió al senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva, quien elevó un pedido de informes referido a los derechos de transmisión del Mundial 2026 a los que accedió Canal 5, que televisó en sus señales de aire y de cable el principal torneo de fútbol.

El legislador nacionalista señaló que busca "ver el resultado financiero de la transmisión del Mundial por Canal 5". "Queremos saber el costo de la pública felicidad, para comparar con los otros mundiales en donde los canales abiertos también transmitieron el evento", aseveró en su cuenta de X.

En diálogo con Doble Click (FM Del Sol), Mahía señaló que va a contestar las preguntas del pedido de informes pero adelantó que tiene la "absoluta tranquilidad de que la inversión que ha hecho el Estado efectivamente es correcta", entre otras cosas por "los números son positivos".

Señaló que el objetivo de la adquisición de los derechos era "muy claro": por un lado, "que la gente tuviera la posibilidad de ver el Mundial con o sin cable" y que "la inversión" que las empresas públicas hacen en publicidad en todos los Mundiales este año la canalizaran en el canal público, es decir, en el mismo Estado, y no en los canales privados que otros años tenían los derechos.

"Quienes hicieron posible esencialmente esta transmisión son empresas públicas y privadas que son las que pautan en la transmisión de este tipo de eventos. Históricamente en Uruguay pautaban en los canales privados y estos mandaban los partidos en el sistema de cables propios. En esta oportunidad las empresas que pautaron publicidad invirtieron por los productos que tienen en competencia con otras empresas, invirtieron en el producto mundial y lo hicieron en la TV pública", mencionó el ministro.

"Lo innovador en esto fue que el Estado invirtiera en ese producto que es el Mundial porque tiene un audiencia muy alta, que fue un éxito", dijo Mahía, quien señaló que "más de un millón de personas" vieron algunos de los partidos a través de Canal 5 "con puntos récord de rating".

Sebastián Da Silva, senador del Partido Nacional. Foto: Darwin Borrelli

"Esa combinación de que la gente tuviera la posibilidad de ver el Mundial con o sin cable y que la inversión que de todas maneras normalmente hacen en todos los Mundiales todas las empresas públicas que están en competencia se hagan esta vez en el Estado, fue un cambio importante porque les dio el derecho a todas las personas —que pudieran tener desde la suscripción de cable hasta una antena en el techo— de ver el Mundial, que es sin duda una de las mayores fiestas populares", aseveró.

Mahía aseguró que "las ganancias no son el objetivo de Canal 5". Las ganancias, en todo caso, "son de los que invierten publicidad" como las empresas públicas. Para la señal televisiva, "una cosa es cubrir los costos y que te dé bien y otra cosa es que tengas ganancia". "Canal 5 cubre los costos, lleva en forma gratuita un producto que es el Mundial y lo hace con una inversión que regularmente se hace en las empresas de los canales privados", resumió.