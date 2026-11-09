Militares fallecidos en Fray Bentos: algunos no tenían cuchillo para cortar “cuerda madre” tras encuentro con boyas

La ministra de Defensa, Sandra Lazo, y el comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, se reunieron este lunes con legisladores frenteamplistas, blancos y colorados, integrante de las comisiones de Defensa de ambas cámaras, para brindar información acerca de la muerte de tres militares en Fray Bentos (Río Negro) durante un ejercicio de buzo táctico a fines de octubre.

Según dijeron participantes del encuentro a El País, tanto oficialistas como opositores, uno de los datos más llamativos que arrojó la investigación de urgencia de la cartera es que algunos de los jóvenes no contaban con su cuchillo correspondiente al armamento de los buzos.

Este fue uno de los elementos que informaron desde Defensa, además de la existencia de dos boyas que no habían sido detectadas previamente y a priori habrían sido las causantes del incidente, de lo que dio cuenta El Observador en primera instancia. Por el momento no se conoce por qué estaban ahí. El equipo técnico del Ejército aún no ha podido analizar el área, porque en paralelo investiga Fiscalía en conjunto con la Armada.

Otro punto que se señaló es que no se habría realizado un reconocimiento previo de la zona. En ese sentido, desde la oposición remarcaron que la autorización de Prefectura —a la que se refirió Stevenazzi en la conferencia de prensa que dieron al día siguiente del hecho— no es más que un “trámite” administrativo, en lugar de una habilitación técnica o práctica para el ejercicio.

Ante la consulta de El País, desde el Ministerio de Defensa destacaron el tono de la reunión y dijeron que por el momento evitan manejar estos detalles públicamente por tratarse de “elementos preliminares” de la investigación.

Según sostuvo Lazo en rueda de prensa, los resultados de la investigación de urgencia no son “concluyentes” en cuanto a responsabilidades; la información ya fue comunicada a las familias de las víctimas. Aun así, el ministerio tiene en curso una investigación administrativa con un plazo de 60 días prorrogables.

Javier García, senador del Partido Nacional, impulsó en principio la convocatoria de Lazo a comisión para que dé explicaciones al respecto del caso, pero la ministra en cambio propuso un ámbito privado para intercambiar, lo que terminó en la concreción de la reunión de este lunes y fue igualmente bien visto por los parlamentarios.

Un reclamo unánime de la oposición es la necesidad de que exista una versión oficial de los hechos por parte del Estado. En rueda de prensa, el dirigente blanco manifestó que pidieron a Lazo, a “casi 10 días” del suceso, “que haya una información del gobierno y del Ministerio de Defensa contestando lo que se pueda contestar de la pregunta más importante de todas y es saber qué pasó”.

“Nos informó el comandante y la ministra que la Fiscalía está en contacto con la Armada. Lo que hay terminado es la investigación de urgencia y eso es importante, porque la información está y cuando no se da información lo que surge es el rumor o la información distorsionada”, explicó.

Hasta ahora, las autoridades del ministerio se han reunido con dos de las tres familias de los fallecidos; la restante declinó, presuntamente tras asesoría legal. Además, Defensa definió brindar apoyo en salud mental al resto de buzos tácticos que participaron del ejercicio.

Con respecto al cuarto soldado que fue sumergido, pero sobrevivió, el mismo se encuentra en un “proceso de franca recuperación” y “puede ser una persona clave para brindar datos”, afirmó Lazo. El joven, de nombre, Braian Ruiz, debió ser rescatado, reanimado y posteriormente internado en CTI por unos días.

La semana pasada, el Ministerio de Defensa envió a la Fiscalía un expediente que contiene información sobre la muerte de los tres militares. Según informaron desde la cartera, la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, indicó que enviará el expediente a la Fiscalía de Primer Turno de Fray Bentos, que busca determinar si existió alguna responsabilidad o ilícito durante el incidente-

Lazo y Stevenazzi viajaron el miércoles pasado al interior del país para reunirse con familiares de los militares fallecidos. Aunque las visitas trataron de manejarse con reserva por tratarse de un “gesto personal y humano” de ambos jerarcas hacia las familias afectadas, el hecho trascendió en medios locales. El primer intercambio fue en el Batallón de Infantería Mecanizado Nº 9 de Fray Bentos y en Sarandí del Yí, Durazno.

La primera explicación que dio el Ejército es que se estaba realizando un ejercicio de nado nocturno de 2.500 metros de distancia del muelle, por parte de quienes son practicantes de un curso de buzo táctico realizado por el Batallón de Infantería Nº 9 de Fray Bentos.

Durante la travesía, los alumnos se encontraban todos vinculados a una “cuerda madre” y, al mismo tiempo, estaban acompañados por dos botes y dos kayaks que trasladaban instructores. Por motivos que aún se investigan, un grupo de militares se enredó con las boyas, lo que habría obligado a tomar medidas de emergencias y “cortar la cuerda madre”, según dijeron desde el Ejército.

“El equipamiento que llevaban era equipamiento que utiliza un buzo táctico, equipo individual de protección, neopreno, snorkel. Iban además equipados con su armamento y una mochila impermeable que va flotando y enganchada cada uno de los participantes. Eran 20 efectivos en el agua. Hay una cuerda en el medio, en grupos de 10 de un lado y 10 del otro, y todos van vinculados a esa cuerda de seguridad”, describió Stevenazzi en la conferencia del viernes 30.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, decretó duelo nacional por el fallecimiento de los tres militares por 48 horas el martes 3 y el miércoles 4.