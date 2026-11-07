Ministerio de Defensa envió a Fiscalía informe sobre la muerte de tres militares en Fray Bentos

El Ministerio de Defensa envió a la Fiscalía un expediente que contiene información sobre la muerte de tres militares en Fray Bentos (Río Negro) durante un ejercicio de buzo táctico durante la noche del pasado jueves 29 de octubre.

Según informaron desde la cartera encabezada por Sandra Lazo, la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, indicó que enviará el expediente a la Fiscalía de 1er Turno de Fray Bentos, que busca determinar si existió alguna responsabilidad o ilícito durante el incidente.

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Lazo se reunió con familiares de los militares fallecidos

Lazo, junto al jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, viajaron el miércoles al interior del país para reunirse con familiares de los militares fallecidos.

Aunque las visitas trataron de manejarse con reserva por tratarse de un “gesto personal y humano” de ambos jerarcas hacia las familias afectadas, el hecho trascendió en medios locales, señalaron fuentes de la cartera a El País.

El primer intercambio fue en el batallón de Infantería Mecanizado Nº 9 de Fray Bentos, y en la tarde de este miércoles ambos jerarcas viajan hacia Sarandí del Yi (Durazno) para encontrarse con la familia del cabo Leandro Gómez.

Ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, en conferencia de prensa por tragedia durante ejercicio militar en río Uruguay. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Informe de urgencia

La cartera había comunicado el martes que recibió el informe de urgencia ordenado por Stevenazzi, -caratulada por el momento como "siniestro marítimo”- que servirá a su vez de insumo para otra investigación administrativa dentro de Defensa.

“Acá lo importante es cuidar a las familias y decirles en qué momento de las investigaciones estamos. Eso vinimos a hacer (...) la familia es la primera que va a tener esa información, pero la investigación no ha concluido. Hay plazos, que son plazos legales, que tenemos que cumplir, dijo Lazo en rueda de prensa tras la reunión en Fray Bentos.

Jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, y ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, en conferencia de prensa por tragedia durante ejercicio militar en río Uruguay. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Cómo fue el ejercicio del curso de buzo táctico en el que murieron los militares

El Ejército Nacional dio el pasado viernes algunos detalles acerca del ejercicio que resultó en la muerte de los tres efectivos.

En un comunicado, la rama de las Fuerzas Armadas subrayó que el trágico hecho tuvo lugar en el marco del curso de Buzos Tácticos N°64.

Señalaron que el ejercicio, que se realizó en horas de la noche, consistía en un nado nocturno de 2.500 metros de distancia en las cercanías del muelle Anglo.

Una fuente del Ejército señaló a El País que los practicantes se encontraban en la segunda semana del curso. La actividad, que se trataba del tercer nado en el marco de la impartición académica, era sobre la superficie del agua.

Durante la travesía acuática, los alumnos se encontraban todos vinculados a una "cuerda madre" y al mismo tiempo, acompañados por dos botes y dos kayaks que trasladan instructores.