Informe del Ejército sobre la tragedia en Fray Bentos no es concluyente, expresó Lazo a legisladores

Luego de recibir a legisladores oficialistas y de la oposición en el edificio General Artigas para informar sobre los avances respecto a la muerte de los tres buzos durante un ejercicio en el río Uruguay en Fray Bentos, la ministra de Defensa, Sandra Lazo, explicó en rueda de prensa que el informe de urgencia elaborado por el Ejército Nacional, de carácter reservado, no es concluyente respecto a responsabilidades del episodio.

A los diputados y senadores que integran las comisiones sobre Defensa en el Parlamento, “en una instancia de mucho respeto”, la jerarca recordó que aún está en curso la investigación administrativa del ministerio, que tiene 60 días con posibilidad de 60 de extensión para llegar a un resultado, aunque puede concluir antes.

En tanto, el informe del Ejército fue remitido por Defensa el pasado viernes a la Fiscalía General de la Nación, que por su parte, también tramita una investigación penal por el momento caratulada como “siniestro marítimo”. La Fiscalía de 1° Turno de Fray Bentos determinará, cuando toda la evidencia esté disponible, si corresponde imputar delitos.

Si bien “absolutamente no” se han determinado responsabilidades en estas investigaciones en curso la jerarca remarcó en la reunión los “aspectos garantistas” que tienen estos procesos, y dijo que sí lograron recabar datos que ayudan a reconstruir lo sucedido.

Fachada del Ministerio de Defensa. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

“Estamos tratando de que (las investigaciones) se lleven adelante con la independencia y la rigurosidad necesaria. Esperamos llegar a una conclusión por las familias y por la ciudadanía en su conjunto. Ha sido una tragedia a nivel nacional” expresó.

Por otro lado, Lazo se refirió al estado de salud del teniente segundo Braian Ruiz, sobreviviente del siniestro y actualmente internado en el Hospital Militar. En contacto con su esposa y con Sanidad Militar, comentó que lleva un proceso de “franca recuperación”, y que “puede ser una persona clave para brindar datos” sobre lo sucedido.

58° Curso de Buzos Tácticos. La imágen corresponde a una práctica realizada en el año 2021. Foto: captura de video Ejército Nacional.

Necesidad de “información pública”

Por su parte, el senador nacionalista y exministro de Defensa, Javier García, destacó como “hecho positivo” la instancia con el gobierno y la obtención del informe del Ejército, cuyos datos primarios ofrecieron “elementos” de lo sucedido que por el momento no se pueden revelar.

“Sí le pedimos a la ministra que hubiera información pública oficial, porque cuando no la hay, van surgiendo rumores y opiniones que no hacen bien”, advirtió. La información que, a su juicio, la cartera debería dar, es sobre “qué pasó”. Eso permitiría “tranquilidad” y que “no surjan versiones que distorsionen la realidad y agraven el dolor”, según entiende el legislador.