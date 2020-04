Lacalle Pou aseguró que negar cadena al Pit-Cnt no es “antisindical”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Después de un desencuentro con el gobierno por la negativa de conceder una cadena nacional al Pit-Cnt para el 1° de mayo, el presidente de la central Fernando Pereira llamó ayer al primer mandatario Luis Lacalle Pou para intercambiar sobre el punto.

La conversación tuvo lugar a la hora 18.30 y duró diez minutos. Cada uno planteó su posición respecto al asunto y Lacalle Pou dejó en claro que “no fue una decisión antisindical” la que adoptó. “Fue una buena charla. Lo que hice fue plantear mi disconformidad con la decisión. Me explicó que no tenía ningún rasgo relacionado a una actitud del PIT, ni de tener una posición antisindical”, contó Pereira a El País.

Tal como se mencionó en la nota donde comunicó su decisión de no otorgar la cadena, Lacalle Pou reafirmó que se trata de “una política para los cinco años”. A lo que Pereira respondió que dada la actual circunstancia de pandemia por el coronavirus le hubiera parecido bueno mantener la cadena por radio y televisión. Incluso, admitió a El País que no se esperaba esta negativa del presidente.



El “teléfono rojo” entre el gobierno y la central sindical funcionó y quedaron de seguir conversando. Pereira remarcó que pese a las diferencias, el diálogo nunca se cortó, ya que con el presidente mantiene contacto desde el 7 de enero, fecha en que todavía Lacalle Pou no había asumido.



“Hay temas que vamos a seguir conversando, porque tienen que ver con lo nacional y no nos podemos quedar en este episodio”, explicó.

Más allá de las diferencias, el diálogo entre Pereira y Lacalle Pou se mantuvo en todo momento: “El mismo día que negó la cadena me escribió que se trataba de ofrecer los espacios públicos y yo le dije que tenía mis diferencias con esa posición y quedamos en hablar”. Ayer, en la conversación que tuvieron, Pereira le comunicó que aceptarían el ofrecimiento para dar un mensaje grabado que también será transmitido por TV Ciudad, entre otros.

Pereira dijo que la llamada a Lacalle Pou sirvió para “clarificar posiciones”. “No fue un acercamiento, porque para acercarse primero hay que haberse alejado y ninguno de los dos tomamos esa decisión de alejarnos. Yo dije que era desacertada la decisión y el presidente señaló que es un cambio de políticas y esas posiciones no se pueden acercar. Pero es un episodio, tenemos cinco años por conversar”, señaló.



"Masivo en cada casa".

El Pit-Cnt resolvió para este 1° de mayo hacer cuatro actos en paralelo en distintos puntos de Montevideo en las plazas Libertad, Huelga General, Colón y Lafone para evitar aglomeraciones en el marco de la pandemia del coronavirus. “Lo masivo es en cada casa. Nuestra prioridad es que cada casa sea la plaza y que las familias a las 19 horas puedan seguir la cadena por medio de las redes”, indicó.

El presidente de la central descartó que se trata de actos masivos y le aseguró ayer a Lacalle Pou que se cumplirá con las normas sanitarias a “rajatabla”. “Vamos a tener algunas decenas de personas en plazas que tienen una hectárea con una distancia de dos metros y tapabocas. Obviamente esta cantidad de personas es mucho menor a la que puede haber en un supermercado en horas pico”, explicó.

Conferencia del Pit-Cnt sobre el próximo 1° de mayo. Foto: Francisco Flores

El presidente de la central añadió que “las movilizaciones no quedan prohibidas en ninguna parte del mundo por coronavirus, lo prohibido es aglomerarse”. Según Pereira en los actos hablará un solo orador y no se instalarán estrados. “Como mucho” durarán 20 minutos y se leerá una proclama de diez minutos.



En las últimas horas el ministro del Interior Jorge Larrañaga se comunicó con Pereira para manifestar su preocupación por el tema sanitario y quedaron de reunirse en la próxima semana, para abordar el tema.