La venta de marihuana en farmacias aumentó un 46% en los primeros ocho meses del año

La venta de cannabis de uso adulto en las farmacias no para de crecer. El director ejecutivo del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca), Martín Rodríguez, informó a El País que en los primeros ocho meses del año el volumen de marihuana comercializado en las 60 farmacias habilitadas aumentó un 46% con respecto al mismo período del año pasado. La tendencia permite asegurar que este año se batirá nuevamente el récord histórico de venta de cannabis en farmacias, y que el volumen total comercializado podría acercarse a las seis toneladas.

“El sistema viene creciendo, el número de registrados no para de aumentar”, dijo. El jerarca sostiene que el incremento de las ventas no debe interpretarse como un crecimiento equivalente del consumo de cannabis en Uruguay, sino fundamentalmente como un desplazamiento de consumidores hacia las vías creadas por la regulación.

“No aumenta la proporción de personas que usa cannabis, no aumenta el consumo, pero aumenta el número de personas que accede por la vía regulada”, afirmó Rodríguez.

De acuerdo a los datos mes a mes de 2025, es posible estimar que este año ya se han comercializado unos 3.700 kilos de cannabis, que equivalen al 87% del total vendido el año pasado.

Durante 2025 las farmacias realizaron 848.181 transacciones de paquetes de cinco gramos y comercializaron algo más de 4,2 toneladas. Fue el mayor volumen anual desde que comenzó la venta en farmacias, el 19 de julio de 2017.

Si entre setiembre y diciembre de este año simplemente se repitiera el volumen comercializado durante los mismos cuatro meses de 2025, sin crecimiento alguno, 2026 terminaría con aproximadamente 5,4 toneladas vendidas.

Si, durante los últimos cuatro meses, en cambio, se mantuviera el crecimiento interanual de 46% registrado entre enero y agosto, el volumen anual sería 6,2 toneladas.

Martín Rodríguez, director del IRCCA. Foto: Ignacio Sánchez.

Y si durante los cuatro meses restantes se mantuviera simplemente el promedio mensual de ventas observado entre enero y agosto de este año, el cierre se ubicaría en unas 5,5 toneladas.

Desde el primer día que comenzó la venta en farmacias hasta diciembre de 2025 se habían vendido 19,395 toneladas, con el volumen total de 2026 es posible que se superen las 25 toneladas de marihuana vendidas en nueve años y medio.

El Ircca considera que el aumento de personas que utilizan alguna de las vías legales constituye un resultado favorable desde el punto de vista de los objetivos que se trazaron cuando Uruguay reguló el mercado.

“El objetivo de la regulación es sustituir mercado ilegal por mercado regulado, y ese objetivo se está logrando”, sostuvo Rodríguez. Según explicó, los indicadores disponibles tampoco muestran que la expansión del mercado legal haya estado acompañada por un incremento significativo del consumo o por un deterioro de otros indicadores que el organismo considera relevantes.

De acuerdo con los datos manejados por el instituto a partir de las investigaciones del Observatorio Uruguayo de Drogas, el consumo se encuentra en términos generales estabilizado y la edad promedio de inicio se ubica algo por encima de los 20 años.

El crecimiento puede estar explicado por diversos factores. El Observatorio Uruguayo de Drogas señala que desde julio de 2025 dejaron de registrarse restricciones de oferta y las farmacias comenzaron a recibir las cantidades y variedades de cannabis que solicitaban.

Farmacias uruguayas ya venden marihuana legal. Foto: Fernando Ponzetto

Por esa razón, el organismo considera que los últimos seis meses de 2025 pudieron interpretarse, por primera vez desde el inicio del sistema, como un reflejo de las preferencias efectivas de los usuarios y no de una demanda condicionada por la falta de producto.

Otro factor fue la incorporación de Épsilon, una variedad de predominancia sativa y hasta 20% de THC que salió al mercado en octubre de 2024.

Su aceptación modificó rápidamente la composición de las ventas ya que durante 2025 concentró 75,9% de todo el cannabis vendido en farmacias, desplazando a Gamma, que hasta entonces había sido la variedad predominante.

El crecimiento continuará acompañado además por una ampliación de la producción. Rodríguez adelantó que dos empresas que ganaron licitaciones para producir cannabis destinado a las farmacias están en proceso de instalación y se espera que comiencen a operar entre finales de este año y el primer semestre de 2027.

La expansión de las ventas forma parte de un crecimiento más amplio del mercado regulado. Al terminar 2025 había 113.548 personas habilitadas para acceder legalmente al cannabis mediante la compra en farmacias, clubes de membresía y cultivo doméstico.

El Observatorio estimó en unas 218.000 las personas mayores de 18 años que habían consumido cannabis durante los doce meses anteriores.

Fotografía de una persona cortando flores de cannabis. Foto: EFE

A partir de ambas cifras, concluyó que el sistema alcanzaba formalmente al 52% de los consumidores adultos.

Los adquirentes registrados para comprar en farmacias y los integrantes de los más de 600 clubes habilitados siguen creciendo este año, mientras que se reduce el número de cultivadores domésticos.

Rodríguez explicó que los cultivadores domésticos tienen una licencia que vence a los tres años, y esa falta de renovación puede explicar la caída del número. Se trabaja en cambios administrativos para que tengan un registro similar al que poseen los clubes o adquirentes en farmacias.

Desde el inicio del registro se habían inscripto más de 29.800 cultivadores domésticos, pero solamente 10.392 mantenían vigente su licencia al terminar 2025.

En tanto, el crecimiento del canal de farmacias llevó además al IRCCA a introducir modificaciones administrativas para simplificar su funcionamiento.

El instituto realizó recientemente su reunión anual con las farmacias adheridas, mediante una modalidad presencial y por Zoom, para analizar la evolución de las ventas y ajustar procedimientos de facturación, pedidos, entregas y distribución.

Uno de los cambios será que las ventas pasarán a ser facturadas por paquete de cannabis y no por gramo, como ocurría hasta ahora. Para el consumidor no habrá modificaciones. “Al usuario no lo afecta”, explicó el director. Tampoco habrá cambios de precios al público como consecuencia de la nueva modalidad. Hoy los precios en farmacias van de $ 500 a $ 630 según al variedad del cannabis.

Martín Rodríguez, director del IRCCA. Foto: Ignacio Sánchez.