Rigen nuevos precios del cannabis que se dispensa en farmacias con ajustes de 5 y 15 pesos

El Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) informó que los precios del cannabis que se vende en farmacias aumentaron a partir del sábado 1 de agosto.

El instituto indicó que los paquetes de 5 gramos de la variedad Alfa pasarán de valer $ 485 a $ 500. El paquete de variedad Beta irá de $ 505 a $ 510. En tanto, la variedad Gamma pasará de costar $ 565 a $ 580 y la variedad Épsilon de $ 615 a $ 630.

Actualización de precios del cannabis de uso adulto de venta en farmacias adheridas a la red.

*precio por paquete de 5 gramos pic.twitter.com/FVr03mu8UZ — IRCCAuruguay (@IRCCAuruguay) July 31, 2026

Para registrarse y poder comprar cannabis en farmacias, se debe concurrir a un local habilitado del Correo Uruguayo con una cédula de identidad vigente y una constancia de domicilio a nombre de la persona interesada (puede ser una factura de UTE, OSE o Antel, así como una constancia entregada por la Policía).

Cabe resaltar que solo se puede comprar 10 gramos de cannabis por semana y 40 gramos por mes.

Paquetes de Cannabis en el primer día de venta de marihuana oficial en Montevideo. Foto: Fernando Ponzetto/Archivo El País.

Datos

Tal como informara El País, se vendió una tonelada más de cannabis en farmacias habilitadas durante 2025 respecto a los últimos años, según datos del Ircca. La compra de la droga por parte de usuarios registrados en farmacias llegó a 4.290 kilos el año pasado, por encima del registro de 2024 (3.207) como de 2023 (3.254).

La producción de cuatro variedades de cannabis (alfa, beta, gamma y épsilon) disponibles en algunas farmacias del país, que cultivan firmas autorizadas por el Estado en terrenos custodiados en Libertad (San José), fue de 4.658 kilos el año pasado, también por encima de lo cultivado en 2024 (3.374) y 2023 (2.767). Es el mayor volumen de droga producida y vendida en farmacias a la fecha, que inició en 2017. Previo a 2022, esta cifra bordeaba los 2.000 kilos, respectivamente.

Los sobres con cannabis se venden en 55 farmacias adheridas —en 2024 eran 40— que están distribuidas en 13 de los 19 departamentos. En Montevideo hay 21 farmacias que venden la droga, en Canelones suman nueve, y en Maldonado siete.

Cigarrillo de marihuana. Foto: Unsplash.

El aumento de venta de cannabis en farmacias convive con un aumento de los usuarios registrados. Al 31 de diciembre pasado los adquirientes sumaban 83.567, según datos del Ircca, unos 9.000 más que lo registrado un año atrás (74.583). A fines de 2022, cuando se lanzó gamma, los consumidores en farmacias sumaban unos 60.000.

La mayoría de los usuarios registrados fueron, como en otros años, los hombres (64%), de entre 26 y 50 años (53%). Los jóvenes de 18 a 25 años representaron el 16% de consumidores en farmacias, los adultos de 41 a 49 llegaron a 24%, y los mayores de 60 años sumaron un 7%.