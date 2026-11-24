En el transcurso de este martes, algunos vecinos de Ciudad de la Costa (Canelones) se mostraron sorprendidos en redes sociales por el pintado -demarcarción horizontal- de la Avenida Giannattasio, eje de gran importancia para la movilidad y el comercio de los barrios que atraviesa.

El director de Ingeniería Vial de la comuna, Adrián Bringa, confirmó a El País que la intervención forma parte de un plan más amplio anunciado semanas atrás. Según un mensaje en Instagram del intendente Francisco Legnani, la inversión total en seguridad vial en Giannattasio superará los $ 15 millones.

“Últimamente me venían llegando mensajes de vecinos reclamando mejoras en Giannattasio. Y cuando hay algo que mejorar, tenemos que escuchar y actuar”, expresó Legnani a fines de octubre. Allí añadió que, además de la demarcación, se está trabajando en reparación de pozos, limpieza de cordones, cunetas y pluviales y mantenimiento de canteros.

“A pintar de una vez”

Previo a la pintada, la comuna desplegó un “plan de lomadas” en zonas de la avenida que son cercanas a escuelas y centros educativos con “mayor exposición al peligro”, así como intersecciones de alta siniestralidad en general, explicó Bringa.

Ahora la demarcación horizontal en Giannattasio se está realizando en la totalidad de su longitud, desde Avenida de las Américas hasta metros antes del Peaje Pando, donde converge con la ruta Interbalnearia (de jurisdicción nacional).

Demarcación horizontal en Avenida Giannattasio. Foto: cedida a El País

Para una mayor durabilidad -a diferencia de otros proyectos donde la intendencia usó “pintura en frío”- se comenzó a emplear pintura termoplástica, que además es retrorreflectante por sus microesferas de vidrio, detalló el director.

Consultado sobre la decisión de realizar esta demarcación ahora, y más allá de desacuerdos en otros períodos del gobierno departamental de los que comentó no haber formado parte, Bringa expresó: “Hablando con el intendente se decidió ‘vamos a pintar de una vez y ya está, que las discusiones queden a un lado’”.

Luego de la demarcación horizontal se continuará con otras intervenciones previstas por la Dirección General de Obras de Canelones (que desarrolló el plan anunciado por Legnani), que también se replica y extiende a otras ciudades canarias como Pando, Las Piedras y Canelones.