Cuatro consorcios se presentaron este lunes ante OSE a la licitación para construir una represa sobre el arroyo Casupá, en el límite entre Florida y Lavalleja. Estos fueron: CCCC–YREC–Impacto, el Consorcio Casupá (Sinohydro 10 y Grinor), Rovella–CVC y el Consorcio Constructor de Presas Uruguay (Traxpalco, Berkes y Toniolo Busnello). El llamado estuvo dirigido a las empresas que superaron la etapa de precalificación.

Este martes 24, los oferentes podrán tomar vista de las propuestas y, a partir del miércoles dispondrán de 48 horas para presentar observaciones, informó OSE.

La adjudicación quedará sujeta a la obtención de la Autorización Ambiental Previa del Ministerio de Ambiente. Si bien no hay una fecha definida para su aprobación, se estima que podría estar disponible en dos meses.

El embalse de la nueva represa sumará 118 millones de metros cúbicos a los 85 millones que actualmente pueden almacenar, en conjunto, las represas de Paso Severino y Canelón Grande.

La semana pasada, el presidente de OSE, Pablo Ferreri, y el vicepresidente, Guillermo Carballo, se reunieron durante dos horas con tres productores de la zona de Casupá.

En el encuentro, ratificaron que la represa sobre el arroyo de ese nombre se construirá si se obtiene la correspondiente autorización ambiental. Argumentaron que se trata de una promesa electoral del gobierno y que las otras alternativas son más caras.

Sin embargo, cuando los productores les preguntaron si el costo final de la obra será de US$ 130 millones, como se ha anunciado hasta ahora, Ferreri no respondió, según supo El País.

Es que la reunión tuvo algunos momentos de tensión. Algunos productores de la zona se oponen con vehemencia a la construcción, al igual que la Asociación y la Federación Rural.

Durante el encuentro, Ferreri señaló que captar agua en Juan Lacaze (Colonia) y transportarla para abastecer el sistema metropolitano costaría US$ 400 millones.