La denuncia que hace la Asociación Rural sobre el impacto de la zona protegida que se busca instalar en torno a la futura represa de Casupá es trascedente y no debe relativizarse. Es que vivimos en tiempos donde todo lo que suene a protección ambiental parece maravilloso. Pero lo que no es justificable es imponer restricciones tan severas a la producción, en el corazón de la zona más productiva del país. Otra muestra de un proyecto mal planificado, y peor comunicado.