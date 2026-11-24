Un hombre “de gran corazón”; “siempre metido en cuestiones sociales”; “emprendedor”: “sumamente capaz” y tan “inteligente” que “dejaba sin argumentos” a quien le discutiera. Así describieron a El País Sergio Botana y Carmen Tort, dirigentes que conocieron y pudieron compartir actividad política con Rodrigo Silveira.

El empresario y exedil nacionalista de Cerro Largo falleció este lunes tras sufrir un infarto. Fue internado en la ciudad de Melo y posteriormente trasladado a Montevideo para someterse a un procedimiento, al que no llegó con vida.

Su trabajo político y comunitario

Durante su representación en la Junta Departamental en el período 2000 - 2005 fue “siempre muy trabajador” y “objetivo en sus participaciones”, recordó la senadora suplente Carmen Tort, que fue edila en esos años y considera a Silveira un amigo. Aunque no volvió a ocupar un cargo, continuó afiliado al Partido Nacional y afín al sector Alianza País.

En particular es recordado por su “enorme colaboración” en la pandemia por Covid-19 del 2020, destacó el senador Sergio Botana, cuando “voluntariamente” Silveira donó un arco sanitario para desinfectar los vehículos que ingresaran a Cerro Largo por rutas nacionales, cosa que luego se replicó en otros puntos del departamento.

Tort fue intendenta durante los meses que estalló la crisis sanitaria, y rememoró el día que Silveira pidió una reunión para ofrecer la solución que terminó siendo aprobada por los ministerios competentes del gobierno nacional.

“En ese momento estábamos todos con mucho desconocimiento. Entonces él siempre tenía esa capacidad de estar estudiando y planificando cosas para el bien de la gente. Más allá de lo que podía servir o no (por la poca información que se tenía del virus los primeros meses) hizo que la gente se sintiera cuidada”, sostuvo la legisladora.

Su actividad como empresario

La familia de Silveira - “muy querida y reconocida” por en la zona- fue pionera en la producción de soja en Cerro Largo. Su padre logró establecer vínculos comerciales con Taiwán, recordó Botana.

Rodrigo en particular tuvo formación en economía e informática. “Siempre estaba en esos temas tecnológicos, él y su hermano”, recordó el senador. Añadió que administraba un campo familiar y que llegó a incursionar en la producción de medicina cannabica, aunque no siguió adelante con el proyecto.

A su vez trabajó en los últimos años junto a su hermano como socio de una empresa de volquetas y de recolección de residuos hospitalarios para su descarte “responsable”, que hoy es un “respaldo en todo el departamento”, comentó Tort.

“Siempre en la producción, en el emprendimiento, y en generar oportunidades”, coincidió la legisladora con Botana. Y añadió: “Cuando se juntaba con nosotros nos daba clases. Podías disentir con Rodrigo en algunas cosas, pero te dejaba sin argumentos. Era para escucharlo y para aprender”.