Un relevamiento de 18 muestras realizado a pedido del Municipio E detectó, una vez más, concentraciones severas de plomo en un predio sobre la calle Lapeyre, en Malvín Norte, donde fueron realojadas familias del exasentamiento El Progreso y la Intendencia de Montevideo (IMM) proyecta una serie de obras (entre ellas una plaza pública. En el lugar funcionó, años atrás, una fábrica de baterías.

De acuerdo con los resultados de los análisis realizados por el laboratorio Ecotech, que fueron emitidos el 19 de noviembre y a los que accedió El País, 11 de las 18 muestras (61,1%) que se llevaron a cabo superaron —en ocasiones con gran distancia— el valor de referencia residencial de 200 mgPb/kg (miligramos de plomo por kilogramo de suelo).

De ese total, siete puntos registraron niveles de entre 52.800 y 123.000 mgPb/kg, con el pico máximo en la quinta muestra analizada (que arrojó 615 veces por encima del límite de referencia), mientras que otras cuatro oscilaron entre 914 y 1.250 mgPb/kg y las siete restantes se ubicaron por debajo de 200 mgPb/kg (entre 34 y 97 mgPb/kg).

Un mapa aéreo del relevamiento, al que también accedió El País, muestra los puntos de extracción. Estos están dispuestos frente a la calzada (donde la IMM pretende hacer las obras), frente a las viviendas donde 11 meses atrás fueron realojadas las personas que vivían en el asentamiento.

Las concentraciones más elevadas de plomo se ubican en la zona central del terreno, coincidiendo visualmente con el área donde opera maquinaria de excavación de las obras que están siendo realizadas: allí aparecen valores como 123.000 mgPb/kg, 111.300 mgPb/kg, 110.400 mgPb/kg, 97.900 mgPb/kg, 89.600 mgPb/kg, 85.900 mgPb/kg y 52.800 mgPb/kg.

Los informes del laboratorio Ecotech precisan que las muestras sólidas fueron recolectadas y trasladadas al laboratorio por un particular (que trabaja para el Municipio E) en bolsas ziploc y que los ensayos se ejecutaron entre el 6 y el 18 de noviembre.

Llamado a sala

A raíz de esta situación, los ediles del Partido Nacional Juan Martín Barcena y Rafael Seijas habían convocado la semana pasada al director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, a la Comisión de Medioambiente de la Junta Departamental. Sin embargo, ante los nuevos datos del Municipio E —ahora dados a conocer por El País—, resolvieron dejar sin efecto esa citación para impulsar directamente un llamado a sala al intendente Mario Bergara.

“Entendemos que con estos datos la situación cambió. Están haciendo obras en un predio donde cuando remueven la tierra, que se ve en muchos lados anaranjada, se han visto los pedazos de baterías”, dijo Barcena a El País.

El curul nacionalista advirtió además sobre la exposición de los residentes del complejo: “En las viviendas viven 36 familias, se mudaron hace 11 meses, y ven que la realidad es esta. La intendencia no está haciendo nada al respecto. No hay testeos. No hay nada”.

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, en la Junta Departamental. Foto: Ignacio Sánchez

Contexto y crítica

Los datos de este mes de noviembre se suman a otras mediciones previas: un estudio de otras 18 muestras encargado por el Municipio E en setiembre había arrojado entre 2.943 y 143.468 mg/kg de plomo, y en cateos del 6 de octubre se registró un valor de 163.275 mgPb/kg.

La presencia de suelo aparentemente contaminado a unos 30 metros del complejo habitacional ha generado inquietud en vecinos —como constató El País en un artículo previo— y actores políticos de la oposición. Los planes de la comuna incluyen construir calles, veredas y también la plaza con juegos para niños.

La alcaldesa del Municipio E, Mercedes Ruiz, mantuvo un encuentro a comienzos de octubre con el intendente Bergara y el director de Desarrollo Ambiental, Herou, para abordar las medidas y precauciones en la zona. El senador Martín Lema, en tanto, pidió que se suspendan las obras.