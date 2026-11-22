Aunque convivía de forma crónica con miastenia gravis, hipotiroidismo controlado y la enfermedad de von Willebrand tipo 1 (asintomática), Lucía Méndez Burghi, de 29 años, llevaba una vida activa y prácticamente normal gracias a los tratamientos farmacológicos. Era ejecutiva de cuentas en una empresa y también hacía ejercicio de forma regular, relatan sus padres, Ramiro Méndez y Carolina Burghi. Sin embargo, el 20 de abril, Méndez ingresó al block quirúrgico del Casmu para someterse a una intervención programada para extirparle el timo (timectomía), una operación de rutina que no debería tener complicaciones.

Según lo previsto, y tras varias consultas médicas durante meses, la cirugía se realizaría mediante videotoracoscopía, una técnica mínimamente invasiva.

La joven falleció tres días después, como consecuencia de una hemorragia masiva que se produjo durante la intervención quirúrgica. “Vamos a presentar la denuncia penal este lunes”, adelantó a El País el abogado Diego Durand, quien, junto a Mariana de León, representa a los padres de Lucía. Según el escrito, durante la disección fueron seccionadas tres arterias: la carótida común derecha, la subclavia derecha y la carótida común izquierda. La gravedad del sangrado obligó a convertir un procedimiento en primer término sencillo en una cirugía a pecho abierto, para la que fueron requeridos varios profesionales médicos -un anestesista y una cirujana vascular de guardia que reparó las lesiones ante la sospecha de una lesión arterial- en auxilio del equipo que realizaba la intervención. Sin embargo, ya era tarde.

Durante las 72 horas siguientes, el equipo médico del Casmu realizó todos los esfuerzos para revertir las consecuencias de la lesión. Según consultas realizadas por El País, una vez producida la complicación en el block quirúrgico, el personal que asistió actuó conforme a los procedimientos indicados y realizó todas las maniobras necesarias. No obstante, el sangrado desencadenó un shock refractario que derivó en una isquemia encefálica. Méndez murió en el CTI tres días después. El diagnóstico de egreso fue que había sufrido “shock hemorrágico” y una complicación por “lesión vascular”.

“El sangrado provocó shock hemorrágico y paro hemodinámico -colapso cardiovascular-. La circulación cerebral estuvo comprometida 30 minutos, por la hemorragia y por los clampeos necesarios para controlarla. Eso derivó en la isquemia cerebral (interrupción de flujo de sangre al cerebro), la falla multiorgánica y la muerte”, dice el escrito en alusión a la causa que llevó a iniciar acciones legales.

Los abogados de los padres sostienen que la muerte estuvo directamente vinculada a una “mala praxis” durante el acto quirúrgico, atribuida al cirujano a cargo, Julio Trostchansky, expresidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU). En febrero, el especialista había previsto el riesgo y dejado constancia de que se trataba de una cirugía de bajo riesgo de sangrado, pero también señaló que, de ocurrir, podía ser “importante”, dado que se iba a operar “cerca de estructuras vasculares mediastinales de gran calibre”.

Julio Trostchansky. Foto: Estefanía Leal.

Los representantes legales lo denunciarán penalmente por homicidio culposo y por “otros delitos que puedan corresponder”, a raíz de que la complicación vascular fue la causa de la muerte, señala el escrito. No obstante, se aclara que, por el “debido proceso”, todos los denunciados (ver recuadro) “deben ser tratados como inocentes y oídos con todas las garantías”, al tiempo que se solicitará que se investigue si se actuó correctamente.

“La responsabilidad penal es personal y la denuncia se dirige contra personas físicas. Dejamos constancia de que el grado de sospecha no es el mismo para todos. El núcleo de la imputación recae sobre el equipo de cirugía de tórax, autor material de las lesiones. Respecto de los demás equipos y de la institución pedimos que se investigue su actuación”, se aclara. En el caso del Casmu, podría tener que responder como tercero civilmente responsable, pero no es objeto de responsabilidad penal.

Apartamiento grave

En el informe elaborado por Rosana Manikowski a solicitud de la parte denunciante, la médica legista concluyó que “si bien dentro de las posibles complicaciones de la cirugía se encuentra la lesión vascular fundamentalmente venosa, no hay explicación para la producción de tres lesiones arteriales en troncos supra aórticos, dos de ellas a diferente nivel de la tercera, salvo por una técnica quirúrgica llevada a cabo sin el adecuado cuidado”.

“Esto último constituye un apartamiento a la Lex Artis médica definida como el conjunto de prácticas y técnicas reconocidas y aceptadas para el caso en particular, considerando el lugar y tiempo en que ocurrieron los hechos y de acuerdo a la normativa. Teniendo en cuenta el número y gravedad de las lesiones arteriales cuyo sangrado derivó a corto plazo en la muerte de la paciente, quien suscribe considera que existió un apartamiento grave a Lex Artis médica”, sentenció.

Según consigna la especialista, la paciente ingresó a la mutualista el 19 de abril con una “adecuada valoración prequirúrgica general y específica por su patología neurológica y hematológica” (las medidas preventivas para reducir el riesgo de alteraciones de la coagulación ante un eventual sangrado fueron adoptadas). En criollo, las enfermedades crónicas que padecía Méndez fueron contempladas y evaluadas correctamente antes de la operación (hubo diversos estudios), pero algo salió mal durante el acto quirúrgico. El equipo que operaba, según la denuncia, “no sabía que había cortado”.

La forense afirma que la paciente tuvo un “sangrado masivo” y que “no existen elementos que permitan plantear que la enfermedad de von Willebrand haya sido un factor contribuyente.

“Los equipos de anestesia, cirugía vascular y hemoterapia tuvieron como objetivo mantener la vida de la paciente, que habría fallecido en el intra operatorio de no mediar la actuación de cirugía vascular. La paciente continuó con inestabilidad hemodinámica y shock refractario a pesar de las medidas adecuadas realizadas en CTI. Falleció en la madrugada del 23 de abril”, remató.

“Uno está sujeto a que se cuestionen decisiones”

Trostchansky dijo a El País que los médicos saben que su trabajo está “siempre sujeto a que se analicen y eventualmente se cuestionen las decisiones”. Y agregó: “Siempre doy toda la información y las explicaciones que correspondan (antes y después de cada asistencia o intervención)”. En tanto, señaló que no le “parece adecuado discutir situaciones clínicas” en la prensa, porque “la discreción” es parte de la relación con los pacientes. Y dijo no tener noticias aún de una demanda. La denuncia alcanza también a José Maggiolo, entonces jefe de Cirugía de Tórax, quien renunció al cargo tras el episodio. Maggiolo prefirió no hacer declaraciones.